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Шоу-бизнес
"Потому что я сволочь": обездвиженный Куравлев перед смертью объяснил свои страдания Божьей карой

"Потому что я сволочь": обездвиженный Куравлев перед смертью объяснил свои страдания Божьей карой

В последние годы Леонид Куравлев жил затворником и о его состоянии мало кто знал. Лишь накануне смерти актера стало известно, что у него была деменция смешанного типа и цереброваскулярная болезнь, при которой происходит повреждение сосудов головного мозга и отмирание нейронов из-за нехватки кислорода и питательных веществ. В конечном итоге это и стало причиной остановки сердца. Но, как выяснилось, были у артиста и другие болезни.
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Леонид Куравлев очень переживал, когда узнал, что режиссер Татьяна Лиознова оказалась в больнице. "Лиознова в палате после операции по удалению доброкачественной опухоли из головного мозга, – вспоминает кинокритик Вячеслав Шмыров. – Сняв со сберкнижки накопления, из кремлевки (Центральная клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации – Прим. ред.) самостоятельно перевелась в платную клинику Дикуля. Опекуны и ойкнуть не успели, а Татьяна Михайловна уже по новому адресу. Испугалась, что после операции не сможет самостоятельно ходить (с этим были проблемы), а Дикуль ее живо поставит на ноги".

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И в это сложное время она остро стала нуждаться в общении. Оказалось, что Леонид Куравлев – ее любимый артист. Вячеслав Шмыров рассказал про это актеру и взялся устроить их встречу с заболевшим режиссером. Но все что-то мешало, шло время. "Вдруг он вдруг сам позвонил: "Ой, плохо мне, Шмыров" – "А что случилось?.." – "Радикулит прихватил. Лежу, не могу пошевелиться... А знаешь почему?" "Почему?" "Потому что сволочь я. К Лиозновой не поехал. А боженька все видит..." – описал ту историю Шмыров у себя в социальных сетях.

Напомним, в начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 12:33 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость951981
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Ну давайте разведите тут нытьё, какие дети/внуки <цензура>, хотя он умер просто от старости. От типичных старческих болезней.
1

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