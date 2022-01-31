"Вторая стадия алкоголизма": певице Славе поставили страшный диагноз

Психолог Михаил Хорс проанализировал состояние певицы Славы.

Известная российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, всегда отличалась дерзким характером и экстравагантным поведением. Несмотря на достаточно успешную карьеру и интересную, насыщенную жизнь, артистка то и дело прибегает к употреблению алкоголя.

Не так давно звезда заявила, что ей очень сложно отказаться от спиртных напитков. Она сообщила, что часто обещает себе, что больше ни за что не будет пить, но тут же снова берется за бутылку. Более того, знаменитость призналась, что иногда у нее бывают запои по несколько дней.

"Тут очевидно вторая стадия уже алкоголизма, если человек вот в конфликте с собой находится и ярко это видит, то это уже на второй стадии человек находится. Если там еще какие-то социальные конфликты примешиваются – с окружающими, не знаю, с полицией, с друзьями, с родственниками, с работой, то есть, если страдают социальные связи, то это уже конец второй – начало третьей", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Михаил Хорс.

Актрису не смущают периодически попадающие в сеть кадры, на которых она пьяная выходит с концертов. Славу то и дело замечают в обнимку с охранниками, которые помогают ей держать себя на ногах.

"Пить каждый день – это запой. Неважно, в какое время человек пьет – утром, вечером, днем. Если вот больше одного дня подряд, значит это запой – определение", – подытожил психолог.