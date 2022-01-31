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Шоу-бизнес
Денег на похороны нет: покойный Куравлев едва сводил концы с концами

Денег на похороны нет: покойный Куравлев едва сводил концы с концами

1 февраля в Центральном доме кино состоится прощание с Леонидом Куравлевым. Похоронят актера на Троекуровском кладбище столицы. Правда, жил кумир миллионов скромно и миллионов не накопил.
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Уход из жизни Леонида Куравлева стал шоком для актрисы и певицы Алены Кравец. "Я знала Леонида Вячеславовича не только по экрану, но и видела его на каких-то премиях, фестивалях, – рассказала "Дни.ру" Кравец. – Правда, в последний раз встречались очень давно. Он сильно переживал уход супруг весной 2012 года и фактически прекратил общение не только с друзьями, но и с родственниками, стал затворником".

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Алена не понимает, почему знаменитый артист оказался в доме престарелых. "Хороши дети, которым родной отец в тягость и которые поспешили сбагрить его подальше из родной квартиры в высотке на Котельнической набережной, – поражается Кравец. – У Куравлева были напряженные отношения с детьми, но это не значит, что отца можно отдавать в дом престарелых. Я слышала, в интернат этот лежачим, обросшим неухоженной бородой, очень худым, изможденным".

По мнению Кравец, не будь Куравлев членом Союза кинематографистов, хоронить его было не за что. "Он получал всего около 60 тысяч пенсии в месяц, где 30 тысяч – доплата от мэра Москвы за звание Народного артиста РСФСР, еще примерно 6 тысяч – зто доплата, полагающаяся тем, кто перешагнул 80-летний рубеж, – выяснила Кравец. – Очень много денег уходило на лекарства, коммунальные платежи. И жил артист довольно тяжело – на похороны, как я слышала, он почти ничего не скопил".

"Он не хотел никого обременять, поэтому собственными похоронами озаботился при жизни – оплачивал место на Троекуровском кладбище, на свои деньги при жизни сделал памятник, где сразу выбил свое имя. Фактически родственникам надо потратиться только на то, чтобы добить там даты жизни, и все, – продолжает Кравец. – Зал для прощания в Доме кино выделят бесплатно, транспорт тоже".

Напомним, в начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. У актера была деменция смешанного типа и цереброваскулярная болезнь, при которой происходит повреждение сосудов головного мозга и отмирание нейронов из-за нехватки кислорода и питательных веществ. В конечном итоге это и стало причиной остановки сердца.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 10:09 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость953401
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Ну что же эта "сердобольная плакальщица" не поможет с похоронами материально?! Она ведь "всем помогает"!!! Ккууррва силиконовая!!! Еще своей поганой рабочей пастью трогает светлое имя великого актера!!! Падаль!!!
ну и ну !
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ну кто бы сомневался,что эта олёнушка и тут горше всех причитает,и знала,и любила,и встречались,и как-же так,и всё-то она выяснила-нет миллионов,но ничего,это бесплатно дадут и тут бесплатно обязаны,
Очень жалко,что ушел еще один прекрасный актер,миллионами любимый за свои роли,светлая ему память !
Гость948328
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А кто эта самая Кравец?Фрик из ТВ-шоу и всё.
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