"Не могу налюбоваться": Дакота похвасталась роскошным подарком

Рита Дакота призналась, что ранее ей не дарили таких великолепных подарков.

Новый год для Риты Дакоты выдался по-настоящему удачным, ведь ей преподнесли дорогущий подарок. Своей радостью певица поделилась на своей странице в "Инстаграм".

Как оказалось, возлюбленный подарил ей часы Rolex с драгоценными камнями. Цена такого аксессуара может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По признанию звезды, она чуть не расплакалась. Однако не столько из-за швейцарских часов, сколько из-за того, что раньше ни один мужчина не дарил ей таких роскошных подарков. Возможно, этим она намекнула на бывшего мужа Влада Соколовского.

Певица в историях в "Инстаграм" продемонстрировала Rolex. Женщина восхитилась тем, как бриллианты переливаются на свету. "Не могу налюбоваться", – заявила звезда.

Напомним, что Рита сейчас счастлива в новых отношениях. Однако не так давно она переживала тяжелый разрыв с бывшим мужем, который, как оказалось, изменял Дакоте. У пары есть общая дочь Мия. Возможно, в отношениях папы и девочки сейчас не все гладко. Дело в том, что недавно ее пришли поздравить аниматоры с Новым годом, и наследница артистов заявила, что у нее нет папы.