Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна

Комик Гарик Мартиросян разочаровал жену.

Супруга пожаловалась на 47-летнего Гарика Мартиросяна. По словам Жанны Левиной-Мартиросян, юморист сэкономил на подарках к Новому году. Комик подарил избраннице видео, на котором запечатлено роскошное украшение с изумрудами и бриллиантами. Реальных драгоценностей зазноба артиста так и не увидела.

Жанна оценила наглую выходку супруга и отблагодарила его в похожей манере. В личном инстаграм-аккаунте супруга выразила признательность Гарику за крутой презент. Таких роликов, отметила Левина-Мартиросян, ей никто никогда не дарил. В комментариях к публикации супругов похвалили за замечательное чувство юмора.

Отметим, ушедший, 2021 год, был для Гарика Мартиросяна сложным. Комик оказался в центре скандала после того, как проигнорировал ситуацию с юмористом Идраком Мирзализаде. Идрака выслали из России за неудачную, по мнению следствия, остроту. За Мирзализаде публично вступились многие коллеги по цеху, а вот Мартиросян решил отмолчаться. На Гарика обрушилась волна критики.

Актер и стендап-комик Саша Малой заявил, что Гарик Мартиросян боится высказываться на острые темы, так как не хочет лишиться своего положения. Мартиросян, отметил Малой, доживает свою жизнь.