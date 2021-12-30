"От зарплаты до зарплаты": Обнищавший Мартиросян спустил последние деньги на барахло

Резидент Comedy Club рассказал о финансовых трудностях. Гарик Мартиросян знает, что такое бедность.

Известный юморист стал гостем новогоднего шоу о финансах. Мужчина поведал о том, как выживал в безденежье на заре карьеры. Оказалось, Гарик Мартиросян не имел в юности достойного дохода. Как-то раз ему пришлось двое суток спать в здании аэропорта — не хватило денег на билет.

"У нас не было никаких накоплений, мы жили от зарплаты до зарплаты", — рассказал комик о далеком прошлом в Ереване. Когда артист начал гастролировать с командой КВН, у него появилась небольшая сумма, которая могла хоть как-то удовлетворить повседневные нужды. Однако ее обнищавший артист бездумно потратил на барахло. Он купил себе замшевый пиджак и синие туфли.

Упорный труд позволил мужчине обеспечить семью некоторым доходом и переехать в российскую столицу. Начав участвовать в новом комедийном шоу, Гарик Мартиросян снял скромную однушку в Москве — на большее денег не было. Тогда его жена сама сшила занавески, скатерть и прочие тканые атрибуты дома, чтобы сэкономить.

Сейчас резидент Comedy Club обладает целым состоянием, хотя последние два пандемийных года ударили и по его кошельку. Пережив немало лишений в молодости, Гарик Мартиросян пришел к важному выводу. "Количество денег не зависит абсолютно от счастья", — заявил юморист.