"Твари": Ляпнувшего гадости Мартиросяна крепко приложили

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян получил реакцию на хамское поведение.

Знаменитый юморист Гарик Мартиросян весьма нелестно высказался о коллегах по цеху в одном из последних интервью. Шутник признался, что абсолютно равнодушен к профессиональным комикам, так как многие из них этого не заслуживают. "Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность?" — ляпнул Гарик Мартиросян в беседе с Ириной Шихман.

Резонансное высказывание резидента Comedy Club задело за живое многих известных людей. В их число вошел комедиант Слава Комиссаренко. В диалоге с ютуб-блогером Юрием Дудем мужчина заявил, что Гарик Мартиросян совершенно выпал от реальности, хотя подавал большие надежды.

Стендапер Слава Комиссаренко крепко приложил оскандалившегося юмориста. Поведение опытного коллеги вызвало у него только печаль и грусть. По мнению комика, Гарик Мартиросян сделал огромный вклад в развитие российского комедийного жанра, а потом сдал свои позиции из-за безразличия и отказа понимать происходящее.

Напомним, журналисты выяснили доход бывших участников КВН. Вскрылись материальные достижения Екатерины Варнавы, Александра Гудкова и других знаменитых шутников. Гарик Мартиросян, по подсчетам аналитиков, получает около двух миллионов долларов в год.