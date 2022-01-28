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Шоу-бизнес
"Деньги содрали!": Богачка Бородина обвиняется в подлом мошенничестве

"Деньги содрали!": Богачка Бородина обвиняется в подлом мошенничестве

Телеведущая Ксения Бородина вызвала народный гнев. Людей обвели вокруг пальца.
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Блогеры нередко устраивают розыгрыши призов, обещая отправить победителям ценные награды. Чаще всего, для участия требуется подписаться на перечень инстаграм-аккаунтов и ждать, когда объявят счастливчиков. Недавно Ксения Бородина тоже запустила такой проект, но на ее имени решили наживиться злоумышленники.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Недобросовестные личности выдают себя за организаторов розыгрышей и требуют с людей деньги за пересылку суперпризов, которые те якобы выиграли. Обманом корыстолюбцы выступают от лица звезд, чтобы убедить своих жертв. К сожалению, доверчивый народ верит и отсылает негодяям деньги, а потом кусает локти из-за убытков.

Ксения Бородина периодически объясняет людям, что не причастна к ухищрениям злоумышленников, но она все равно обвиняется в подлом мошенничестве. Многие потерпевшие не понимают, что отдают деньги не ведущей, а в карман непричастных к ней преступников.

"Зачем вы людей обманываете? Вам верят, а вы... Зря какую-то конвертацию оплатила! Никакие деньги так и не пришли! Только свои содрали и все!" — обратилась к звезде очередная жертва.

Уставшая от упреков Ксения Бородина снова напомнила фанатам, что участие в розыгрышах не требует никаких вложений. Но невнимательные и наивные пользователи "Инстаграм" все равно пляшут под дудку преступников.

Ведущей незачем трясти финансы с россиян, поскольку она и так очень богата. Повседневные вещи в гардеробе звезды стоят десятки тысяч рублей — в несколько раз больше МРОТ в России. Ксения Бородина признавалась, что недавно оплатила счет за коммунальные услуги в размере 48 тысяч рублей.


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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 16:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Бородина пришла в школу без штанов

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