"Деньги содрали!": Богачка Бородина обвиняется в подлом мошенничестве

Телеведущая Ксения Бородина вызвала народный гнев. Людей обвели вокруг пальца.

Блогеры нередко устраивают розыгрыши призов, обещая отправить победителям ценные награды. Чаще всего, для участия требуется подписаться на перечень инстаграм-аккаунтов и ждать, когда объявят счастливчиков. Недавно Ксения Бородина тоже запустила такой проект, но на ее имени решили наживиться злоумышленники.

Недобросовестные личности выдают себя за организаторов розыгрышей и требуют с людей деньги за пересылку суперпризов, которые те якобы выиграли. Обманом корыстолюбцы выступают от лица звезд, чтобы убедить своих жертв. К сожалению, доверчивый народ верит и отсылает негодяям деньги, а потом кусает локти из-за убытков.

Ксения Бородина периодически объясняет людям, что не причастна к ухищрениям злоумышленников, но она все равно обвиняется в подлом мошенничестве. Многие потерпевшие не понимают, что отдают деньги не ведущей, а в карман непричастных к ней преступников.

"Зачем вы людей обманываете? Вам верят, а вы... Зря какую-то конвертацию оплатила! Никакие деньги так и не пришли! Только свои содрали и все!" — обратилась к звезде очередная жертва.

Уставшая от упреков Ксения Бородина снова напомнила фанатам, что участие в розыгрышах не требует никаких вложений. Но невнимательные и наивные пользователи "Инстаграм" все равно пляшут под дудку преступников.

Ведущей незачем трясти финансы с россиян, поскольку она и так очень богата. Повседневные вещи в гардеробе звезды стоят десятки тысяч рублей — в несколько раз больше МРОТ в России. Ксения Бородина признавалась, что недавно оплатила счет за коммунальные услуги в размере 48 тысяч рублей.