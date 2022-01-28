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Шоу-бизнес
Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью

Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью

Анна Седокова похвасталась перед фанатами роскошным домой на другом континенте.
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Российская певица Анна Седокова является многодетной матерью. У нее трое детей от разных возлюбленных. Дочь певицы Моника после развода звезды с бизнесменом Максимом Чернявским живет в США.

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Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова рожала девочку в Америке, и малышка осталась с отцом, получив гражданство. Певица долгое время судилась за право опеки над ребенком, однако связи бывшего мужа оказались сильнее. Звезда тяжело переживала боль расставания с собственным ребенком, но сейчас все, кажется, наладилось. Артистка стала чаще видеть подросшую дочь, а на днях стало известно, что Седокова и вовсе переехала за океан.

На своей странице в соцсети Анна Седокова рассказала, что она вместе с возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой арендовала роскошный особняк в Майами. На кадрах опубликованного видео она показала небывалой красоты дом, в котором есть все для безбедной жизни. По некоторым данным, паре такое жилье обходится за сутки в 125 тысяч рублей. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" призналась, что давно мечтала жить в таком доме.

"Мы решили пойти на авантюру и переехать! Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем!", — написала Седокова.

Напомним, недавно сообщалось, что певица продала свою квартиру в Москве стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. При таком раскладе певица сможет снимать особняк в США всю оставшуюся жизнь.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 15:04 Источник: "Инстаграм"" • Требует проверки
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Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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