"Сегодня ждет любовь!": Покинувшая мужа и ребенка Тодоренко ушла в отрыв

Ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко отдыхает в Мексике. Ее муж Влад Топалов и маленький сын Майкл остались дома в Москве. Так что звезда расслабляется подальше от привычных лиц и может совершенно перед ними не отчитываться.
Под теплым солнцем на берегу Карибского моря знаменитость пошла в отрыв. Теперь она наконец-то посвящает время самой себе. Дома же ей приходилось угождать мужу, дабы не развестись, а также воспитывать ребенка, чтобы он вырос хорошим человеком.
Регина Тодоренко уже осуществила практику медитации на побережье, а также посетила сеанс чакрового массажа. Релакс и безмятежность временно стали ее спутниками. А затем, став более расслабленной и легкой, ведущая задумалась о любви.
Для инстаграм-истории звезда сфотографировала кружку кофе с молочной пенкой. "Тебя сегодня ждет любовь! Осталось открыть свое сердечко", — добавила к фото артистка.
Эта странная надпись породила в Сети подозрительные домыслы. Некоторые сочли, что Регина Тодоренко адресовала послание самой себе, так как задумалась о курортном романе.
Как писали "Дни.ру", на днях теледива показала в "Инстаграм" оголенные ягодицы. Ее разнесли за слишком интимную позу вдали от супруга, а также за целлюлит на пятой точке.