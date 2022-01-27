"Больше не пойдет и не выпьет": чем молодая жена поила Этуша перед смертью

26 января 2016 года – памятный для Елены Этуш день. Она смотрит на фотографию, сделанную тогда в загородном доме, и мысленно возвращается на шесть лет назад. Тогда казалось, что идиллия будет длиться вечно...
На кадре запечатлен стоящий на крыльце Владимир Этуш. Он в дубленке, меховой шапке и с палочкой в руке. "Бодрый и веселый идет гулять, – вспоминает Елена Этуш. – А по возвращении, румяный и свежий, выпьет рюмку и закусит моей кабачковой икрой".
Вдова, правда, не уточнила, что было в той рюмке и какие именно напитки предпочитал покойный супруг. "А больше не пойдет. И не выпьет. И не закусит", – справедливо заметила горюющая вдова.
У них впереди было еще три года счастья.
Напомним, Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни 9 марта 2019 года в 12:30 в московской больнице, куда был госпитализирован за день до этого. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронили его на Новодевичьем кладбище столицы. Причем на памятнике артист запечатлен с еще живой четвертой молодой женой.