"Больше не пойдет и не выпьет": чем молодая жена поила Этуша перед смертью

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения легендарного актера и педагога Владимира Этуша. Его нет с нами почти три года. Но не проходит и дня, чтобы молодая вдова Елена Этуш не думала о нем, не переживала уход и не делилась воспоминаниями с поклонниками.

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