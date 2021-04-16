"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской

"Я понимаю Ваши чувства, но не делайте этого, – обратилась Елена Этуш к пианистке в соцсетях. – По закону Вы не имеете права ничего делать на могиле".
"К счастью, сотрудники кладбища так не считают – моя им личная благодарность, – парировала Виталина. – Я не согласна с тем, что он заслужил заброшенную могилу. Даже если так считает вся театральная общественность Москвы. Этого не будет никогда. Да и кто должен там убирать? Театр, очевидно, не может. Пасынок-картежник в третьих странах мира. Поклонники хотят приходить на могилу Народного артиста СССР. И моя задача – обеспечить ей достойный вид".
Напомним, состояние могилы похороненного ровно пять месяцев назад артиста театра и кино шокировало его бывшую жену. Сгнившие цветы и венки, опавшая листва, провалившаяся земля – на протяжении двух часов Виталина собственноручно убирала, гребла, мыла, чистила, таскала мешки с мусором. Она украсила могилу двумя горшками с живыми цветами. И вряд ли стоит ее осуждать за это богоугодное дело.
По веками сложившейся традиции принято следить за могилами, навещать их, чтобы сохранить добрую память об ушедшем. Ухоженная могила – это знак, что человек не забыл умершего и вспоминает о нем с любовью и уважением.
Что же касается претензий Елены Этуш, то они безосновательны. По закону можно заключить договор "по благоустройству, озеленению и уходу за местом захоронения" с администрацией кладбища. Сделать это может лишь ответственный за захоронение. В паспорте на захоронение, который выдается после похорон, указан гражданин, признанный "ответственным". Кто назначен ответственным за могилу Джигарханяна – неизвестно. Но, очевидно, договора с Ваганьковским о содержании могилы в порядке заключено не было. И только поэтому бывшей жене пришлось самой приводить могильный холм в порядок. Совесть не позволила ей просто пройти мимо.
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Оригинальная БК всегда лучше
Оригинальная БК всегда лучше