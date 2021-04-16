"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской

Появление Виталины Цымбалюк-Романовская на могиле ее бывшего мужа Армена Джигарханяна вызвало переполох. Она навела там к Пасхе идеальный порядок, ибо больше, как оказалось, некому – захоронение было в страшном запустении, под слоем сгнивших цветов и венков. Но ведь нашлись те, у кого повернулся язык осудить киевскую пианистку. Хотя чесать языками, конечно, легче чем пойти, потратить свои силы, время и деньги, чтобы привести могилу уважаемого человека в достойное состояние. Среди удивленных визитом Цымбалюк-Романовской на Ваганьковское кладбище оказалась и вдова Владимира Этуша...

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