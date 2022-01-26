Невероятно: Скинушая 38 кг пышка из "Дома-2" оголила дряблое тело

Красотка Саша Черно показала фигуру. Экс-участница шоу "Дом-2" отдыхает на море.

Если у звезд шоу "Дом-2" и есть комплексы, то точно не у Саши Черно. Эта веселая пампушка завоевала интерес публики во многом благодаря неидеальным формам. Снимаясь в проекте, женщина была далека от модельных параметров, а потом с рождением ребенка располнела еще больше.

В итоге появился риск для здоровья, и осенью 2021 года теледиве вспороли живот — сделали операцию по уменьшению желудка. Врачи успешно справились с задачей и Саша похудела на 38 килограммов в короткие сроки. У нее появилась обвисшая кожа, ведь красота требует жертв.

Сейчас звезда шоу "Дом-2" расслабляется на отдыхе в Доминиканской республике. Компанию ей составляет муж Иосиф Оганесян и маленький сынишка. В новом инстаграм-аккаунте Саша Черно охотно делится кадрами из отпуска.

Недавно женщина снялась на пляже в купальнике, частично оголившись. И хотя тело все еще выглядит дряблым, результат похудения кажется невероятным. Визуально пышка стала гораздо стройнее. Энергии у нее — хоть отбавляй. Теледива растрясла телеса на песке и резво окунулась в воду.

В планах у Саши Черно похудеть до 70-75 килограммов, а потом избавиться от некрасивой кожи с помощью хирургии. Экс-участница шоу "Дом-2" уверенно идет к цели, и у нее это неплохо получается.