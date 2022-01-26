Стал бомжевать: Экс-жена звезды "Дома-2" Григоренко шокирована его состоянием

Поклонники "Дома-2" ошарашены новостями о жизни одного из самых ярких участников шоу Ильи Григоренко: мужчину увидели спящим на картонке в переходе и просящим деньги у прохожих.

Когда о тяжелой жизни некогда хоккеиста и жителя телестройки стало известно общественности, в ситуации решили разобраться ведущие шоу "На самом деле". Им удалось пообщаться с бывшей женой и матерью ребенка Ильи Григоренко Аленой Ашмариной. Как оказалось, она впервые услышала о том, что ее экс-возлюбленный спит на улице и попрошайничает у прохожих – новость повергла девушку в шок.

По ее словам, во время их последнего общения, Григоренко сообщил ей, что живет в одной квартире с отцом, а на проблемы в жизни не жаловался. Уже после программы девушка смогла пообщаться с бывшим мужем, однако разговор вызвал у нее еще больше вопросов. На своей странице в "Инстаграм" она показала, как их общая дочь разговаривает с отцом.

"Илья оказался в очень необычном месте", – подписала видео Ашмарина.

Под "необычным местом" имелась в виду местность, напоминающая колхоз, с телятами, которых Гриненко охотно демонстрировал дочери. На заднем плане был слышен голос некой женщины. У Ашмариной сразу возник вопрос: что ее экс-супруг там делает. После разговора выяснилось, что звезда "Дома-2" совмещает два полезных дела: работу и отдых, правда, по словам девушки, алименты пока не платит.

Ведущим программы "На самом деле" удалось узнать, что жизнь участника телестройки покатилась по наклонной после неудач в карьере и развода с женой.