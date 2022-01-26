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Шоу-бизнес
Молодая жена, отцовство на старости лет и проблемы с конечностями: что стало с пенсионером Стекловым

Молодая жена, отцовство на старости лет и проблемы с конечностями: что стало с пенсионером Стекловым

Даже в таком солидном возрасте артист умудряется вести активный образ жизни, чувствовать себя молодым и удивлять поклонников
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За свою актерскую карьеру Владимир Стеклов успел сыграть немало ярких ролей. Артист давно вышел на пенсию, но даже в свои 74 года не перестает радовать поклонников своего творчества новыми проектами. Однако внимание общественности Владимир Александрович привлекает не только благодаря своим профессиональным достижениям.

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Владимир Стеклов появился на свет в 1948 году. Актер дебютировал в кино только после 30 лет, однако это не помешало ему исполнить огромное количество ролей. Несмотря на то, что сегодня Владимира Александровича знает почти каждый телезритель, артист не гонится только за главными ролями и высокобюджетными проектами. Своим исполнением Стеклов не раз заставлял зрителей и плакать, и смеяться, и по-настоящему привязываться к своим персонажам. Но блестящая карьера – не единственная причина, по которой о нем до сих пор говорят.

Не менее разнообразной оказалась личная жизнь Владимира Александровича. По слухам, в свое время актер вскружил голову десяткам женщин. Однако его женами удалось стать только четырем. Первой супругой артиста стала Людмила Мощенская, которая подарила ему наследницу Агриппину. Второй раз актер женился на Александре Захаровой, с которой закрутил роман еще до первого развода. А третьей избранницей знаменитости стала женщина, профессия которой далека от творчества. Врач-стоматолог Ольга подарила мужчине дочку Глафиру, но в итоге тоже примкнула к числу его бывших.

Со своей четвертой спутницей Владимир Стеклов связал жизнь уже пенсионером. В 2018 году Ирина Дерягина, которая младше актера на 33 года, подарила ему дочь. Арина появилась на свет, когда ее прославленному отцу было уже 70 лет. К слову, беременность стала сюрпризом для обоих родителей.

Несмотря на солидный возраст, Владимир Александрович не чувствует себя стариком. Мужчина до сих пор ведет активный образ жизни, много работает и успевает быть примерным отцом. Максимум своего свободного времени актер старается проводить с младшей дочкой, которая растет очень похожей на него. Хотя, конечно, иногда возраст артиста дает о себе знать. В студии программы "Судьба человека" Стеклов рассказывал, что во время съемок одной из сцен сериала "Обитель", которые проводились на холоде, у него начались проблемы с ногами. Обе конечности отнялись, а одна из них еще и заболела.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 15:02 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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