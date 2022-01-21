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Шоу-бизнес
"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены

"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены

Российский актер Владимир Стеклов рассказал о том, как узнал о беременности супруги, которой ставили бесплодие.
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В январе Владимиру Стеклову исполнилось 74 года. А в 2018 году он стал третий раз папой. Жена актера, которая младше его на 33 года, родила ему дочь. Молодая жена актера тяжело переживала послеродовой период, для нее это были первые роды. У нее не пришло грудное молоко, из-за чего она сильно нервничала и чуть не довела себя до депрессии.

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В эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" жена Владимира Стеклова призналась, что дочь кричала и плакала, пока несчастной матери не помогла соседка по палате в больнице. Она посоветовала кормить ребенка смесью и прекратить терзать себя угрызениями совести.

Напомним, у Владимира Стеклова от предыдущих отношений есть еще две дочери Агриппина и Глафира. Когда он узнал о беременности молодой жены, впал в шок. Во-первых, женщине ставили бесплодие. Во-вторых, он на тот момент был уже в годах.

"Это не сюрприз был, а засада. Категорическое нет. Жене был поставлен диагноз, что она не может иметь детей. Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал. Я не мог предположить, что у меня будет еще чудо", – говорил Стеклов в одном из интервью.

Жена актера поняла, что беременна, когда срок был уже большой. Первый тест не показал положительный результат. Сейчас дочери Стеклова уже четыре года.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 19:24 Источник: "Андрей Малахов. Прямой эфир" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

комментарии

Ответить:

КЛОАНСА 77
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ЭТО НАШ ОТВЕТ" МИК ДЖАГЕРУ" ТОТ ТОЖЕ В 70 ЛЕТ ДЕТЕЙ КЛИПАЕТ
Ната
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