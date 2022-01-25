"Сахарный диабет": располневшей после родов Нюше вынесли приговор

Нюша стала мамой во второй раз чуть больше месяца назад. Напомним, что первому ребенку, им оказалась девочка, родители дали необычное имя – Симба. Но малышку все устраивает, она сама недавно рассказала в об этом в одном из видео, которым поделилась певица.
После недавних родов артистка заметно поправилась. Спустя уже около пяти недель, когда-то стройная красотка так и не пришла в прежнюю форму. Поклонники стали давать разные версии, с чем может быть связан лишний вес их кумира.
"Проблема лишнего веса во время кормления достаточно остро всегда стоит перед многими нашими пациентами. "Калораж" мамы должен быть, во-первых, грамотно распределен в течение дня и сбалансирован, чтобы все было хорошо с "ГВ", но при этом, чтобы мама сбрасывала вес", – дала комментарий корреспонденту" Дни.ру" Анастасия Плещева.
Диетолог разобрался, что еще может повлиять на килограммы, которые молодые мамы не могут сбросить. Врач прошелся по некоторым диагнозам, которые часто становятся причиной этой проблемы.
"Другой вопрос, что бывают ситуации, что мама не кормит по каким-то причинам. При кормлении грудью вес сбросить легче, нежели без кормления. Достаточно большое количество энергетического ресурса тратится на кормление ребенка. Также после беременности могут быть проблемы. Такие как нарушения углеводного обмена, если тем более во время беременности был гестационный сахарный диабет, это в последствии может давать сахарный диабет второго типа. Это тоже дополнительный фактор, из-за которого тяжело может быть нормализовать вес после родов. И еще может быть затронута функция щитовидной железы", – вынес приговор эксперт.