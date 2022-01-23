Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Воскресенье
23 января
Лента новостей
15:25
Мощнейший "стояк": Пугачева подсыпает в еду Галкина средство для потенции
15:25
"Грешили": Хмельницкая рассказала о тесной связи с женатым Куценко
13:46
Газманова отговаривают от сомнительной затеи после слухов о проблемах в браке
13:20
"Может лучше": Молодящаяся Пугачева шокировала резким откатом в советское прошлое
13:20
"Позор. Тварь. Мразь. Конченая": Карпович страдает из-за Прилучного
12:06
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
11:52
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
11:45
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
11:42
Оставшаяся без мужа жена Певцова попала в передрягу: Надо спасать
11:35
"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова
11:34
Неожиданный удар: Зудина безжалостно размазала разбитую недугом Проклову
11:34
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
10:06
"Все только начинается": раскрепостившаяся экс-супруга Лепса поразила народ пикантным кадром
08:21
"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек
06:37
53-летняя Стриженова поласкалась с мужем на камеру: Счастье есть
04:37
"Не вздумай": принц Уильям запретил Миддлтон забирать домой четвертого ребенка
02:19
Григорий Летоуказатель: народные приметы 23 января
23:28
Трехэтажный особняк и прислуга: Как живет разбитая инсультом Проклова
20:36
"Бывают же такие парни": россиянки в экстазе от младшего сына Орбакайте
17:54
"Красил губы, целовался с мужчиной": Харламов рассекретил неожиданные подробности жизни известного актера
17:53
"Просто бизнес": новую девушку Тимати обвинили в неискренности
17:38
Врачи требуют от Рудковской перестать мучить сына тренировками
17:31
Преобразился: Вышедший в свет онкобольной Юдашкин поразил здоровым видом
16:57
"Рыдаю": внешний вид доживающего свой век Мартиросяна всполошил народ
16:30
"Он маньяк, он меня насиловал": В семье близкого человека Бузовой страшная трагедия
16:14
Жена Газманова поделилась семейной проблемой: Увлекся женщиной на 8 лет старше
15:41
Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет
15:36
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей
15:19
"Новый любовник": разведенка Асмус рассказала об отношениях с Козловским
14:43
Вытягивают деньги: Что ждет сильно сдавшую Федосееву-Шукшину в доме престарелых
14:14
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь
13:30
Кого нельзя выселить из квартиры: Мнение юриста
12:48
"Лучшая": женатого Малахова сняли с другой женщиной
12:48
300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
12:36
"Дочка папу ждет": отбившую у жены Козловского Акиньшину приложили
11:53
"Смысл жизни": Оказавшаяся в доме престарелых Федосеева-Шукшина в агонии зовет Алибасова
11:41
Готовый заниматься сексом до утра Маликов ответил на каверзные вопросы
11:18
Врачи бессильны: тяжелобольного Куравлева отправили умирать в хоспис
10:56
Ничего нового: Замахнувшуюся на вокал Пугачевой Орбакайте разнесли
10:52
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождения
10:40
Экс-глава Луганской и Закарпатской областей Москаль: У Зеленского могут заехать шарики за ролики
08:39
"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду
06:21
К чему снится пятница
04:35
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
02:29
"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ
00:38
Филиппов день: что нельзя делать в православный праздник 22 января
22:04
Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование
21:40
Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать
21:20
Эксперт Маринченко усомнился в скором запуске "Северного потока – 2"
20:59
Онкобольной Заворотнюк вынесли приговор: Месяц-два максимум
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус
Онкобольной Заворотнюк вынесли приговор: Месяц-два максимум
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождения
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мощнейший "стояк": Пугачева подсыпает в еду Галкина средство для потенции

Мощнейший "стояк": Пугачева подсыпает в еду Галкина средство для потенции

Артистка знает, как сделать молодого мужа счастливым.
прочитано 158 раз

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин вместе уже более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте – комик младше избранницы на 27 лет – чувства пары не ослабевают. Ходят слухи, что Примадонна отечественной эстрады разжигает в муже страсть с помощью специальных средств.

ПО ТЕМЕ

"Может лучше": Молодящаяся Пугачева шокировала резким откатом в советское прошлое

300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

По словам светской львицы Алены Кравец, Алла Пугачева делает для супруга специальные отвары и настойки из трав. Чудодейственные растения вокалистка выращивает на собственном огороде у замка в деревне Грязь. На грядках артистки всегда есть шиповник, боярышник, аир, зверобой, хрен, чабрец и многое другое. Бодрящую зелень, уверена Кравец, вокалистка подсыпает во все блюда, которые готовит для 45-летнего мужа.

72-летняя Алла Борисовна, отмечает Алена, многое знает о мужском здоровье, о средствах разжигающих желание и обеспечивающих мощнейший "стояк". Дескать, Пугачева по всему замку развесила саше с афродизиаками. Артистка наполнила маленькие мешочки листьями лимонника, женьшенем и элеутерококком, а затем рассовала получившиеся кульки повсюду. Кроме того, вокалистка посадила супруга на специальную диету. В рационе Галкина много орехов, морепродуктов, семечек и фруктов.

Максим, говорит Алена, расцвел именно благодаря Алле Борисовне. Средства вокалистки для потенции работают. Дескать, ни одна молодая женщина не смогла бы сделать Галкина таким же счастливым, каким его делает Пугачева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 15:25 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Газманова отговаривают от сомнительной затеи после слухов о проблемах в браке

Артист сейчас далеко от Москвы
Шоу-бизнес

"Все только начинается": раскрепостившаяся экс-супруга Лепса поразила народ пикантным кадром

Бывшая жена артиста выложила новое фото в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова

Артист высказал мнение

Шоу-бизнес

"Смысл жизни": Оказавшаяся в доме престарелых Федосеева-Шукшина в агонии зовет Алибасова

Артистке хуже

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+