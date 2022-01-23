Мощнейший "стояк": Пугачева подсыпает в еду Галкина средство для потенции

Артистка знает, как сделать молодого мужа счастливым.

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин вместе уже более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте – комик младше избранницы на 27 лет – чувства пары не ослабевают. Ходят слухи, что Примадонна отечественной эстрады разжигает в муже страсть с помощью специальных средств.

По словам светской львицы Алены Кравец, Алла Пугачева делает для супруга специальные отвары и настойки из трав. Чудодейственные растения вокалистка выращивает на собственном огороде у замка в деревне Грязь. На грядках артистки всегда есть шиповник, боярышник, аир, зверобой, хрен, чабрец и многое другое. Бодрящую зелень, уверена Кравец, вокалистка подсыпает во все блюда, которые готовит для 45-летнего мужа.

72-летняя Алла Борисовна, отмечает Алена, многое знает о мужском здоровье, о средствах разжигающих желание и обеспечивающих мощнейший "стояк". Дескать, Пугачева по всему замку развесила саше с афродизиаками. Артистка наполнила маленькие мешочки листьями лимонника, женьшенем и элеутерококком, а затем рассовала получившиеся кульки повсюду. Кроме того, вокалистка посадила супруга на специальную диету. В рационе Галкина много орехов, морепродуктов, семечек и фруктов.

Максим, говорит Алена, расцвел именно благодаря Алле Борисовне. Средства вокалистки для потенции работают. Дескать, ни одна молодая женщина не смогла бы сделать Галкина таким же счастливым, каким его делает Пугачева.