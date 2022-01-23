"Может лучше": Молодящаяся Пугачева шокировала резким откатом в советское прошлое

Алла Пугачева появилась на людях в странном наряде.

Стилисты не перестают хвалить молодящуюся Примадонну, которой удается соответствовать мужу. Однако новый образ Аллы Борисовны вызвал противоречивые мнения. Звезда прошлась по магазинам, где ее и запечатлели поклонники. На Пугачевой была каракулевая шуба и шляпа с большими полями.

Стилист Анастасия Стар прокомментировала образ. Как сообщает Телепрограмма, эксперт считает, что верхняя одежда Примадонны выглядит так, как будто она купила ее еще во времена Союза. "Этот образ Пугачева добавила шляпу и каракулевую шубку-разлетайку, по ощущениям купленные еще в прошлом столетии", – отметила стилист.

Раньше Пугачева постоянно носила балахоны, которые были ее фирменным стилем. Однако она резко сменила имидж и стала одеваться более современно. Теперь подобные силуэты в одежде для Аллы Борисовны выглядят, как "привет из прошлого". Образ в целом стилист оценила на 3 из 5, добавив, что "Алла Борисовна может лучше".

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин тратят около 300 тысяч рублей ежемесячно за коммуналку в своем шикарном замке в деревне "Грязь". Поместье уже занимает около 2000 квадратных метров жилой площади, которую звездная пара планирует расширять.