300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой занимает 2300 квадратных метров.

Примадонна и ее молодой муж оборудовали шикарный замок в деревне "Грязь", где воспитывают двоих детей. Поклонникам не дает покоя вопрос, во сколько же обходится содержание такого поместья. Звездная семья обычно избегает комментариев относительно трат на жилье, в программе "Вечерний Ургант" Максим ушел от ответа.

"Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим", – ответил Галкин.

Эксперты смогли подсчитать примерную сумму за коммунальные услуги, которую ежемесячно отдает звездное семейство. Это около 300 тысяч рублей только за свет, газ, воду и тому подобное. Кстати, Максим Галкин рассказал, что старается экономить на электричестве, поставив в светильники при входе менее мощные лампочки.

Ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева планируют вложить деньги в расширение своих имений. Пока речь идет только о земле, но вскоре процесс застигнет и жилые помещения, все-таки у звезд подрастают дети. В программе "Сегодня вечером" юморист поделился, что работа по расширению земельного участка уже началась.