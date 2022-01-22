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Шоу-бизнес
300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой

300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой занимает 2300 квадратных метров.
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Примадонна и ее молодой муж оборудовали шикарный замок в деревне "Грязь", где воспитывают двоих детей. Поклонникам не дает покоя вопрос, во сколько же обходится содержание такого поместья. Звездная семья обычно избегает комментариев относительно трат на жилье, в программе "Вечерний Ургант" Максим ушел от ответа.

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Максим Александрович Галкин Юморист

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"Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим", – ответил Галкин.

Эксперты смогли подсчитать примерную сумму за коммунальные услуги, которую ежемесячно отдает звездное семейство. Это около 300 тысяч рублей только за свет, газ, воду и тому подобное. Кстати, Максим Галкин рассказал, что старается экономить на электричестве, поставив в светильники при входе менее мощные лампочки.

Ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева планируют вложить деньги в расширение своих имений. Пока речь идет только о земле, но вскоре процесс застигнет и жилые помещения, все-таки у звезд подрастают дети. В программе "Сегодня вечером" юморист поделился, что работа по расширению земельного участка уже началась.

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Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 12:48 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя

комментарии

Ответить:

Гость948083
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Их проблемы. Хотят так жить - на здоровье. И не надо заглядывать в чужие карманы!
Гость943617
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Гость948083
Их проблемы. Хотят так жить - на здоровье. И не надо заглядывать в чужие карманы!
За что такие деньги платят этим коверным: разным Галкиным,Ургантам,Пугачевым,Эрнстам....
Гость943617
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Гость948083
Их проблемы. Хотят так жить - на здоровье. И не надо заглядывать в чужие карманы!
А не надо выставлять на общее обозрение свои карманы.
1

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