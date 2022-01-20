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Шоу-бизнес
Вскрылись умопомрачительные заработки Градского: Сотни миллионов под подушкой

Вскрылись умопомрачительные заработки Градского: Сотни миллионов под подушкой

Продюсер Евгений Морозов поделился информацией о доходах Александра градского, которого знал довольно близко. По его словам, музыкант был сказочно богат, но и довольно прижимист.
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Продюсер объяснил, откуда у артиста взялись огромные деньги. Он заявил, что неофициально Александру Градскому в шоу "Голос" Первого канала платили десять миллионов рублей в месяц за четыре передачи.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Если участь, что наставником в проекте композитор был на протяжении десяти лет, становится понятно, что за это время он вполне мог накопить сотни миллионов. Кроме того, как отметил Евгений Морозов, певец не был транжирой.

Продюсер заверил, что в столичной квартире звезды под подушкой лежало 300 миллионов рублей. Примечательно, что такие огромные средства Александр Градский не решался доверять банкам, а предпочитал держать дома.

Приятель знаменитости также поведал, что у исполнителя имелось множество долгов. По его словам, у Александра Градского накопилось больше 28 миллионов рублей за неуплату налогов за недвижимость. Странно, что неуплату музыкант мотивировал отсутствием денег.

Напомним, ранее злоумышленники ограбили вдову композитора. Марину Коташенко под дулом пистолета заставили отдать хранящиеся дома сто миллионов рублей. По словам модели, к стражам порядка она обратилась не сразу, поскольку преступники ее запугали.

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Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 09:09 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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