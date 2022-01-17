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Шоу-бизнес
Машина ограбленной вдовы Градского с возможными преступниками попала на видео

Машина ограбленной вдовы Градского с возможными преступниками попала на видео

С каждым часом появляются все новые детали дерзкого ЧП с избранницей Александра Градского. Выяснилось, что уличная камера зафиксировала автомобиль женщины с вероятными грабителями внутри.

Продолжение: Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
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Марина Коташенко рассказывала, что трое неизвестных вооруженных мужчин после сфабрикованного ДТП заставили ее вернуться с ними в подмосковный особняк и отняли хранившиеся там сто миллионов рублей. Теперь оказалось, что машина модели с незваными пассажирами попала на видео.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

На кадрах видно, что авто вдовы Александра Градского в обозначенное ею проезжает в сторону ее дома, сообщает Пятый канал. Ранее на допросе Морина Коташенко поведала, что 16 января на трассе в нее въехал автомобиль, из которого с криками и бранью вышли вооруженные мужчины и вынудили ее вернуться с ними домой.

Примечательно, что в полицию вдова композитора обратилась лишь через семь часов после ограбления. Это вызвало множество вопросов. Сама модель призналась, что находилась в состоянии шока и была запугана преступниками, поэтому не решилась сразу сообщить о случившемся правоохранителям.

Напомним, ранее стражи порядка предположили, что к ограблению Марины Коташенко может быть причастна прислуга. Домработникам было известно, что женщина хранит дома большую сумму.

Как писали "Дни.ру", Александр Градский оставил после себя богатое наследство. За имущество звезды борются пять человек. Это двое детей от предыдущего брака музыканта, сама Марина Коташенко и двое их совместных с певцом детей.

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 14:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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Гость943601
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