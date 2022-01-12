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Шоу-бизнес
"Это так страшно": измотанной болезнью звезде "Дома-2" стало хуже

"Это так страшно": измотанной болезнью звезде "Дома-2" стало хуже

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Черно рассказала об ухудшающемся состоянии мужа.
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После Нового года в семье Саши Черно произошла неприятность – заболел муж, Иосиф Оганесян. Ему экстренно потребовалась медицинская помощь. Однако спустя несколько дней самочувствие мужчины не улучшилось.

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По словам 28-летней звезды "Дома-2", Иосифу сейчас очень плохо. Он все время спит и во сне обливается холодным потом. Семья старается соблюдать все предписания медиков, однако это не дает эффекта.

"Все это так страшно", – с ужасом написала в своем "Инстаграм" Саша Черно.

По словам самого 30-летнего Иосифа Оганесяна, он даже хотел написать завещание, но понял, что наследникам ему оставлять нечего. Судя по всему, муж звезды "Дома-2" сумел сохранить самоиронию в трудной ситуации. При этом Иосиф Оганесян признался, что ему еще никогда не было так плохо. Из симптомов у мужа Черно температура, боль в мышцах и горле, тошнота.

Напомним, пара воспитывает маленького сына. Поклонники звезд "Дома-2" надеются, что болезнь не коснется ребенка. Иосиф Оганесян тем временем надеется, что это не ковид, так как после него могут возникнуть тяжелые осложнения.

Ранее Саша Черно рассказала, что после похудения у нее обвисла кожа. Фигуристая звезда перенесла операцию по ушиванию желудка.

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Фото: instagram.com / s.chernolife
Автор: 12 января 2022, 02:37 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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