"Это так страшно": измотанной болезнью звезде "Дома-2" стало хуже

После Нового года в семье Саши Черно произошла неприятность – заболел муж, Иосиф Оганесян. Ему экстренно потребовалась медицинская помощь. Однако спустя несколько дней самочувствие мужчины не улучшилось.
По словам 28-летней звезды "Дома-2", Иосифу сейчас очень плохо. Он все время спит и во сне обливается холодным потом. Семья старается соблюдать все предписания медиков, однако это не дает эффекта.
"Все это так страшно", – с ужасом написала в своем "Инстаграм" Саша Черно.
По словам самого 30-летнего Иосифа Оганесяна, он даже хотел написать завещание, но понял, что наследникам ему оставлять нечего. Судя по всему, муж звезды "Дома-2" сумел сохранить самоиронию в трудной ситуации. При этом Иосиф Оганесян признался, что ему еще никогда не было так плохо. Из симптомов у мужа Черно температура, боль в мышцах и горле, тошнота.
Напомним, пара воспитывает маленького сына. Поклонники звезд "Дома-2" надеются, что болезнь не коснется ребенка. Иосиф Оганесян тем временем надеется, что это не ковид, так как после него могут возникнуть тяжелые осложнения.
Ранее Саша Черно рассказала, что после похудения у нее обвисла кожа. Фигуристая звезда перенесла операцию по ушиванию желудка.