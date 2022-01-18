Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Золовка оплевала вдову артиста Марину Коташенко.

Сестра Александра Градского, Наталья, уверена, что Марина Коташенко обманывает общественность, заявляя об ограблении. Дескать, вдова артиста подстроила нападение неизвестных. Ситуацию, за которой теперь с интересом наблюдает вся страна, Наталья назвала позором.

Родственница Градского отметила, что Коташенко всю жизнь провела в тени знаменитого супруга. Дескать, личность она заурядная, поэтому на ее месте могла бы оказаться любая другая. Наталья поведала также, что брат никогда не считал Марину своей музой и не собирался быть с ней всю жизнь.

Золовка публично обратилась к вдове Градского. "Марина, успокойтесь! Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен", – плюнула в Коташенко родственница артиста в эфире шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Наталья не верит в то, что Марина любила ее брата. Она напомнила, что умирал Градский вдали от своей супруги. "Противно!" – высказалась о произошедшем родственница певца.

В рамках шоу выступил друг Александра Градского, Андрей Караулов. Он рассказал, что градский перед смертью находился в "беспамятстве". В этом измененном состоянии он уехал от супруги умирать. Вокалист никому не был нужен. Рядом с Градским в момент его кончины находилась поклонница. Артисту нужен был хоть кто-то.

Караулов поведал также, что предупреждал Коташенко о грозящей ей опасности. Андрей считает, что Марина должна была повезти грабителей к нему домой. Друг Градского утверждает, что мог бы оказать сопротивление злоумышленникам.

Напомним, недавно на вдову Александра Градского напали неизвестные. Двое мужчин забрали у Марины Коташенко сто миллионов.