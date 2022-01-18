Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Вторник
18 января
Лента новостей
19:31
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
19:07
"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру
18:26
"Пренебрегает личной гигиеной": зачем врач залез Панину в рот
18:25
Лазарев слился с Малиновским после размолвки: К чему эта порнография?
18:03
"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении
18:01
В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа
17:38
Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы
17:32
Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж
17:32
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки
17:26
Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!
17:26
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество
17:25
Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место
17:13
"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили
17:02
Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми
16:46
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители
16:35
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
16:32
Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы
16:12
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
16:02
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры
15:58
Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
15:57
Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало
15:44
Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом
15:40
"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния
14:58
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
14:55
"Я б имел трех жен": Карпович назвала Султаном мечущегося между двумя женщинами Прилучного
14:50
"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце
14:45
Вывалившую напоказ голую грудь Волочкову разнесли: Ненадолго хватило
14:38
Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!
14:28
"Другим повезло меньше": врачи запретили пить попавшей в клинику Нетребко
14:26
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
14:17
"Я осталась одна": мать погибшей жены известного футболиста взвыла от горя
14:17
"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах
14:10
"Позор": Лещенко сделал предложение Моргенштерну
14:06
Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову
13:58
Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений
13:50
Зараженную Аллу Сурикову гонят из больницы
13:43
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
13:42
Жена Сергея Жукова сделала неожиданное заявление о "солнечном мальчике"
13:30
Три ошибки Зеленского: почему Киев боится Порошенко
13:07
Признавшийся в любви Гузеевой Харламов подумал о смене имени в ее честь
13:04
Обнародован диагноз госпитализированной вдовы Грачевского: Не лечится
12:55
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек
12:55
"Без ума от себя": Отсидевший яйца Киркоров превратился в животное
12:26
Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"
12:26
Range Rover Velar: ручки убрал!
12:10
Теплые отношения с Авербухом и тайный отец ребенка: что стало с дочерью Гребенщикова
12:10
"Враг своим детям": Пригожина не позвали на свадьбу дочери
11:56
Оплывшая Костенко оправдалась за жирок после нападок
11:53
"Вдову уже раздели": Кто стоит за ограблением жены Градского
11:43
В центре Челябинска загорелась "Газель"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
Оскандалившаяся Бузова показала россиянам сосок: Латекс и наигранные ужимки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Золовка оплевала вдову артиста Марину Коташенко.
прочитано 225 раз

Сестра Александра Градского, Наталья, уверена, что Марина Коташенко обманывает общественность, заявляя об ограблении. Дескать, вдова артиста подстроила нападение неизвестных. Ситуацию, за которой теперь с интересом наблюдает вся страна, Наталья назвала позором.

ПО ТЕМЕ

"Вдову уже раздели": Кто стоит за ограблением жены Градского

Ограбленная вдова стала наследницей за две недели до смерти Градского: Не вставал, но женился

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Родственница Градского отметила, что Коташенко всю жизнь провела в тени знаменитого супруга. Дескать, личность она заурядная, поэтому на ее месте могла бы оказаться любая другая. Наталья поведала также, что брат никогда не считал Марину своей музой и не собирался быть с ней всю жизнь.

Золовка публично обратилась к вдове Градского. "Марина, успокойтесь! Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен", – плюнула в Коташенко родственница артиста в эфире шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Наталья не верит в то, что Марина любила ее брата. Она напомнила, что умирал Градский вдали от своей супруги. "Противно!" – высказалась о произошедшем родственница певца.

В рамках шоу выступил друг Александра Градского, Андрей Караулов. Он рассказал, что градский перед смертью находился в "беспамятстве". В этом измененном состоянии он уехал от супруги умирать. Вокалист никому не был нужен. Рядом с Градским в момент его кончины находилась поклонница. Артисту нужен был хоть кто-то.

Караулов поведал также, что предупреждал Коташенко о грозящей ей опасности. Андрей считает, что Марина должна была повезти грабителей к нему домой. Друг Градского утверждает, что мог бы оказать сопротивление злоумышленникам.

Напомним, недавно на вдову Александра Градского напали неизвестные. Двое мужчин забрали у Марины Коташенко сто миллионов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 19:31 Источник: "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на "России 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

комментарии

Ответить:

Андрей Мальков
Пожаловаться Ответить
Здравствуйте! Вы испытываете частые боли в суставах? А может у вас есть серьёзные заболевания, например артроз, артрит, остеохондроз? Тогда я приглашаю Вас к себе в блог, я написал статью про лечение суставов, рассказал свою историю спасения,
вот ссылка на мой блог --> <цензура>

Я очень долго боролся, врачи ничего не могли сделать! Но я взяв всё в свои руки, смог справиться! И теперь хочу поделиться со всеми этим прекрасным способом!
Всех буду ждать в блоге, читайте!
Андрей Мальков
Пожаловаться Ответить
Здравствуйте! Вы испытываете частые боли в суставах? А может у вас есть серьёзные заболевания, например артроз, артрит, остеохондроз? Тогда я приглашаю Вас к себе в блог, я написал статью про лечение суставов, рассказал свою историю спасения,
вот ссылка на мой блог --> <цензура>

Я очень долго боролся, врачи ничего не могли сделать! Но я взяв всё в свои руки, смог справиться! И теперь хочу поделиться со всеми этим прекрасным способом!
Всех буду ждать в блоге, читайте!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки

Кто виноват в бедах вокалистки?

Шоу-бизнес

"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество

Почему певица не в отношениях?
Шоу-бизнес

"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили

Народ раскритиковал певицу
Шоу-бизнес

Скинула 30 кг и выскочила замуж за взрослого мужчину: какой выросла дочь Кончаловского

Сейчас Маше 20 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
В центре Челябинска загорелась "Газель"
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+