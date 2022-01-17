"Знал об ограблении": друг обвинил в краже 100 миллионов покойного Градского

Друг Александра Градского рассказал шокирующую историю о наследстве мэтра.

Модель Марина Коташенко и композитор Александр Градский прожили вместе 17 лет и расписались за месяц до смерти мэтра. Огромная разница в возрасте – 35 лет – не мешала паре счастливо делить быт и растить двух общих детей.

После смерти Градского его вдова Марина стала одной из главных претенденток на наследство. Также в их числе были четверо детей композитора. Назревала настоящая война за имущество, однако все закончилось, не успев начаться. По крайней мере, в деле о наследстве великого исполнителя стало на сто миллионов рублей меньше.

16 января Марина Коташенко заявила в полицию, что у нее украли именно такую сумму денег из ее загородного дома в Подмосковье. Деньги вдова Градского хранила в наличном пересчете, на даче... Теперь эксперты удивляются, зачем же было пренебрегать безопасностью и не отнести сумму в банк?

После дерзкого ограбления многие стали подозревать, что Коташенко сама могла подстроить кражу, мол, чтобы сократить наследство. Однако пока ни одна версия не доказана, проверка продолжается.

Близкий друг Александра Градского журналист Андрей Караулов уверен, Марина Коташенко ничего не подстраивала.

Он считает, что в разделе имущества две стороны наследников Градского воют между собой не на жизнь, а на смерть. Старшие дети Градского от предыдущего брака – сын Даниил и дочь Мария тоже якобы имели корыстный мотив. Но виноват во всем виноват сам Градский, считает его приятель.

"Когда Сашу хоронили, он в гробу лежал с ухмылкой: мол, счастливо оставаться, сами разбирайтесь", – рассказал его друг.

Он добавил, что Градский обожал своих детей от разных браков и никогда не мог бы подумать, что произойдет такая беда.

Караулов уверяет, что знал об ограблении еще месяц назад. и даже предупреждал мать вдовы Градского.