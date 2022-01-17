"Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах

Недавно дом Александра Градского в Подмосковье ограбили. Вдова композитора Марина Коташенко написала заявление в полицию. Сообщалось, что пропали сто миллионов рублей.
Расследование громкого дела продолжается. История обрела много странных нестыковок, в том числе недоумение, зачем женщина перевезла все сбережения на дачу, где их и похитили.
Странным кажется и то, что вся сумма якобы просто хранилась у вдовы Градского под кроватью. По версии следствия, ограбление в доме Градского произошло по странной схеме. Сначала преступники подстроили ДТП на дороге, затем забрались в машине вдовы Градского и заставили ехать в загородный дом, где и произошло преступление. Заявление в полицию женщина подала только через семь часов.
Как выяснилось, при жизни Градский шутил, что якобы хранит деньги дома в буфете. В ряде интервью он с сарказмом говорил, что денег у него якобы уже так много, что они не влезают в шкаф и вываливаются...
Ранее "Дни.ру" писали о том, что некоторые подозревают вдову Градского в инсценировке ограбления. Якобы Марина Коташенко выдумала историю с преступлением в корыстных целях, чтобы сократить наследство.