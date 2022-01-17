Появилось доказательство ограбления вдовы Градского: Попал на видео

16 января в Подмосковье ограбили дом Александра Градского. Полиция ищет виновных.

Из загородного дома вдовы композитора в подмосковном Новоглаголево при странных обстоятельствах пропали сто миллионов рублей. Марина Коташенко сообщила о пропаже только спустя семь часов после инцидента. Странным считают и то, что преступление началось с подстроенной аварии, после которой грабители сели в автомобиль женщины и потребовали ехать к ней домой и отдавать им деньги. По словам Коташенко трое мужчин в масках забрали у нее сто миллионов рублей.

Криминалисты допускали версию того, что ограбление могло быть обычной инсценировкой. Поклонники Градского тоже стали подозревать, что в случившемся могла быть замешана сама вдова Градского, чтобы не делить богатое наследство с другими родственниками композитора.

Наконец появились уточняющие обстоятельства. В Сети появилось видео, на кадрах которого она действительно везет преступников в свой дом. По данным Пятого канала, ее автомобиль попал на видео с камер наблюдения.

Также стало известно, что охранник на КПП поселка, где живет вдова Градского, спокойно пропустил на въезд ее черный "Лексус", так как узнал хозяйку.

Напомним, вдова Александра Градского Марина Коташенко уверяет, что на ЦКАД в ее автомобиль врезалась другая машина. Когда она съехала на обочину и вышла посмотреть, что случилось, на нее набросились неизвестные и потребовали деньги за аварию. По ее словам, у них было оружие, поэтому она испугалась за свою жизнь и сделала все по их требованию.