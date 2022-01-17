Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского

Криминалист Игорь Маркелов назвал две возможные версии похищения ста миллионов рублей у вдовы Александра Градского Марины Коташенко в ее загородном доме в Подмосковье.
По мнению эксперта, если ограбление не было инсценировкой, то преступники рискуют нажить себе массу врагов, в том числе в криминальной среде.
Напомним, преступление вызывает у знатоков много вопросов. Странно то, что такая огромная сумма хранилась в наличной форме просто под кроватью. Обычно такие суммы лежат в банках. Странно также то, что вдова Градского вызвала полицию только спустя семь часов после ограбления. Кроме того, деньги она зачем-то перевезла из квартиры в загородный дом. Само ограбление произошло тоже при странных обстоятельствах, все началось с подстроенного ДТП.
Криминалист уверен, что похитителей мог наслать кто-то из знакомых с ситуацией людей. Обстоятельства ограбления выглядят так, словно кто-то наверняка знал, где лежат деньги. Также это могло быть инсценировкой из-за спора с наследством, чтобы сократить сумму имущества в денежном эквиваленте.
Он добавил, что инсценировка похищения – удобный метод сокращения наследства и дальнейшего выгодного раздела имущества.