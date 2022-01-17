Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Понедельник
17 января
Лента новостей
17:08
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
17:00
"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади
16:58
"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной
16:52
Кольцо за 1,5 миллиона: 59-летний актер "Солдат" женится на молодой спустя полгода романа
16:51
Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса
16:38
Выскочившая замуж Орлова оказалась одна на стройке: Тяжело и страшно
16:23
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:09
"Только лично": Почему финалистка "Битвы экстрасенсов" отказалась помогать людям
16:08
В Госдуме рассказали о еще одной пенсионной реформе
16:05
"Меня угрохаете окончательно": звезда "Склифосовского" не справилась с эмоциями перед Малаховым
15:55
"Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах
15:49
Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского
15:42
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
15:22
"Сейчас упаду": Исхудавшая Машная ошарашила россиян
15:18
"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину
14:49
Состояние тяжелобольного Куравлева ухудшилось: 35 процентов поражения легких
14:49
Прооперированного Митю Фомина заставили работать в день рождения
14:40
"Угроза на всю жизнь": Сгинувший из дворца принц Гарри нанес удар Елизавете II
14:37
Банщикова оправдалась за нелепый ляп в "Ищейке" и ответила на слухи о финале сериала
14:34
В московском фитнес-центре у пенсионерки украли ожерелье за 150 тысяч
14:29
"Необратимые последствия": зачем разъяренная жена Петросяна набросилась на ненавистников
14:28
Не откликались на звонки: Леонтьев рассказал о ставших перед смертью затворниками Мягкове и Вознесенской
14:27
Машина ограбленной вдовы Градского с возможными преступниками попала на видео
14:22
Житель Красногорска зарезал собутыльника в пьяной ссоре
14:19
В Кремле назвали США ненужными в вопросе отношений Украины и России
14:06
Новая семья, жизнь в роскошном особняке и ссоры с дочерью: что стало с Кончаловским
13:59
Зачем Гарик Мартиросян кинул в жену странный подарок
13:58
Что положили в закрытый гроб вдовы Мягкова
13:49
"Уже не мальчик": Сморщенный 62-летний Николаев резко преобразился
13:47
Рудковская легла под нож хирурга: Подтянула обвисшую грудь
13:45
В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком
13:42
"Правда с нами! Бог с нами!": прибывший на Украину Порошенко возглавил митинг
13:41
Подозреваемую в романе с Мартиросяном Кошкину заметили с ребенком: Родила семь лет назад
13:40
У гроба вдовы Мягкова огласили ее последнее желание
13:36
Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
13:16
Фриске шокировала видом утыканного проводами отца
13:10
Никто не пришел: одинокую бездетную вдову Мягкова похоронили чужие люди
13:03
"С ужасом смотрела": Истерзанную раком Симонову раздавил родной брат
12:47
Роман с Кеосаян, появление дочери, развод: что известно о скончавшейся звезде "Кухни"
12:38
Всплыли новые детали ограбления дома Градского: Вдове оставили 50 тысяч
12:37
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
12:12
В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
12:10
Почти 33 года борьбы: звезду "Клона" убил рак
11:55
"Я против дьявола!": Осрамившегося Билана отхлестали за сатанизм
11:36
Избежавший ареста в аэропорту Порошенко сделал заявление: Испугались
11:29
"Бессовестные сволочи": обидчиков Гном Гномыча резко унизили перед судом
11:27
Показавшую грудь Ковальчук жестко приложили: Пушап купите
11:23
Скорая на съемках и приступ в наркологическом центре: что предшествовало смерти звезды "Кухни"
11:22
В Москве водитель сбил женщину с ребенком на переходе
11:19
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
"Останется у разбитого корыта": Кравец о горькой участи любовницы умершего богача Зеленского
"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину
"Второй замок": Жирующие Пугачева и Галкин скупают элитную недвижимость
"Никакого Давы": Главный любимчик Киркорова с треском провалился
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского

Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского

Дом Александра Градского ограбили при странных обстоятельствах. Полиция ведет проверку.

Продолжение: "Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах
прочитано 405 раз

Криминалист Игорь Маркелов назвал две возможные версии похищения ста миллионов рублей у вдовы Александра Градского Марины Коташенко в ее загородном доме в Подмосковье.

ПО ТЕМЕ

"Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

По мнению эксперта, если ограбление не было инсценировкой, то преступники рискуют нажить себе массу врагов, в том числе в криминальной среде.

Напомним, преступление вызывает у знатоков много вопросов. Странно то, что такая огромная сумма хранилась в наличной форме просто под кроватью. Обычно такие суммы лежат в банках. Странно также то, что вдова Градского вызвала полицию только спустя семь часов после ограбления. Кроме того, деньги она зачем-то перевезла из квартиры в загородный дом. Само ограбление произошло тоже при странных обстоятельствах, все началось с подстроенного ДТП.

Криминалист уверен, что похитителей мог наслать кто-то из знакомых с ситуацией людей. Обстоятельства ограбления выглядят так, словно кто-то наверняка знал, где лежат деньги. Также это могло быть инсценировкой из-за спора с наследством, чтобы сократить сумму имущества в денежном эквиваленте.

Он добавил, что инсценировка похищения – удобный метод сокращения наследства и дальнейшего выгодного раздела имущества.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 15:49 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян

комментарии

Ответить:

Гость943601
Пожаловаться Ответить
Тупая дура думает, что всех обманула. Хрен.
Гость945310
Пожаловаться Ответить
Наверное эти деньги не очень вдове были нужны, коль лежали под кроватью, Ленин сказал делиться
Гость946330
Пожаловаться Ответить
А что, разве сейфа у такого богатея в доме не было, что такой космический капитал хранился под кроватью?!?))))) На мой взгляд, все шито белыми нитками, и киевская хитромудрая девочка просто врет.)))) Смерть как не хочется делиться с двумя взрослыми наследниками своего старика!
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского

История обрастает странными деталями
Сериалы

Кольцо за 1,5 миллиона: 59-летний актер "Солдат" женится на молодой спустя полгода романа

Актер влюблен по уши
Политика

Избежавший ареста в аэропорту Порошенко сделал заявление: Испугались

Политику вручили повестку в суд
Шоу-бизнес

Важнее выросшего после родов пуза: Костенко указали на проблему с Тарасовым

Для жены футболиста разработали план действий

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Житель Красногорска зарезал собутыльника в пьяной ссоре
В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+