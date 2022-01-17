У гроба вдовы Мягкова огласили ее последнее желание

Помощник режиссера Ольга Рослякова работала над многими спектаклями с участием Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. "Андрей Васильевич постоянно смеялся надо мной за то, что просила актеров не курить в театре, сам курил и меня не слушал, – рассказала Рослякова. – И вдруг в какой-то момент, на какой-то репетиции он прекратил курить. Это было настолько неожиданно, что я спросила, с чем то связано, может быть, с плохим самочувствием. На что он весело ответил: "Ася сказала мне, чтобы я прекратил курить, ну я и прекратил".
Вспомнила Ольга Рослякова и последний разговор с Мягковым и Вознесенской. "Андрей Васильевич уже начинал себя плохо чувствовать (в последний раз вышел на сцену МХТ им. А. П. Чехова вместе со своей супругой в мае 2013 года в спектакле "Белый кролик" – Прим. ред.) и мне сказали, что он не отвечает на телефонные звонки, – вспоминает помощник режиссера. – Но так хотелось позвонить ему после спектакля "Белый кролик", что я отважилась. Вначале услышала автоответчик, а потом трубку взял сам Мягков".
Тот последний разговор Рослякова помнит в деталях. "Мы долго говорили, а потом он сказал, что трубку из рук вырывает Ася, которая тоже хочет что-то сказать, – смахивает слезу Ольга. – Она мне неожиданно сообщила, что хотела бы вместе с мужем поставить пьесу – мол, сейчас думают над материалом. На мой вопрос, какая эта могла бы быть пьеса, после короткой паузы Анастасия Валентиновна ответила: "О любви!"
Это было ее последнее желание.
Напомним, Анастасия Вознесенская пережила мужа меньше чем на год. В последние годы она тяжело больна. Несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. Умерла же она 14 января от остановки сердца.