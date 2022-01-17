Зачем Гарик Мартиросян кинул в жену странный подарок

Все произошло под Новый год. Второго января Жанна Мартиросян выложила пост, на котором девушка держит в руках ожерелье. "Мне еще никто и никогда не дарил видео с таким шикарным украшением", – написала она. Кадры собрали множество "лайков" и комментариев.
Некоторые решили, что это очень странный презент, который юморист буквально кинул в супругу. "Только камушек маловат", – не сдержались хейтеры. Но, конечно, нашлись и те, кто оценил юмор и понял, что это просто шутка. Подписчики буквально завалили жену резидента Comedy Club приятными пожеланиями и восторженными отзывами: "Спасибо, теперь у нас тоже есть подарок от Гарика".
"Прикольный подарок, как и подобает юмористу. Я думаю, что Жанна, супруга Гарика, точно не в обиде на юмориста, она оценила этот подарок. Мести я не вижу, потому что она выложила это в Сеть", – высказалась Лена Карттс.
Блогер решил не оставаться в стороне и предположил, для чего супруги провернули такую смешную авантюру с украшением. Все оказалось очень просто.
"Возможно, это была пиар-кампания. За Жанну точно не стоит переживать! Я больше чем уверенна, что Гарик сделал ей чудесный подарок. Можно даже считать Гарика подарком для Жанны. В любом случае, я считаю, что жесткого юмора в этом нет. Не зря она жена юмориста. Это все шутка, которую все поняли. Только рада за них!" – подытожил эксперт.