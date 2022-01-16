"На свете 12 миллионов армян": жене доживающего Мартиросяна предложили присмотреться к другому

Сплетники предполагают, что жена Мартиросяна планирует расстаться с ним.

В последнее время общественность подозревает, что в семье Гарика Мартиросяна не все так гладко. Так, ходят слухи, что жена комика хочет развестись с ним. По мнению сплетников, Жанна уже присматривается к коллеге по цеху Гарика – популярному юмористу Евгению Петросяну. Их даже не смущает тот факт, что он женат на Татьяне Брухуновой, которая не так давно родила ему сына.

Недавно фолловеры поинтересовались у Жанны, не хотелось бы ей стать женой Евгения. Свою позицию подписчик объяснил тем, что Петросян тоже армянин. Однако супруга создателя Comedy Club уверила, что таких мыслей нет и быть не может. Она отметила, что находится замужем и является моногамной. Кроме того, Петросян гораздо старше женщины и больше годится ей в дедушки, поэтому такие странные предложения показались Жанне бредом. "На планете живет двенадцать миллионов армян", – заключила супруга юмориста, намекая на то, что она не должна с каждым вступать в отношения.

Напомним, что в последнее время о Гарике нелестным образом отозвался Саша Малой. Произошло это после того, как Мартиросян не поддержал комика Мирзализаде, которого депортировали из России за шутку. По словам Малого, Мартиросян доживает свою жизнь в комедийной сфере. Юморист уверен, что карьера Гарика уже на закате, а потому он не хочет вмешиваться в какие-либо скандалы.