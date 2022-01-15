Мартиросяну сильно досталось после гей-скандала

Гарик Мартиросян в прошлом году оказался в центре нескольких скандалов.

Один из идейных вдохновителей Comedy Club, работающий на телеканале ТНТ, оказался создателем нашумевшего шоу "Игра". Комедийную передачу убрали из эфира, а канал оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Виной тому стала юмористическая сценка, где двое мужчин играли мужа и жену и поцеловались. В итоге все причастные к программе оказались втянуты в этот гей-скандал.

На этом проблемы юмориста не закончились. В скандале, связанным с неудачной шуткой Идрака Мирзализаде, Мартиросян принял не сторону коллеги. Идрака даже выслали из страны за неугодное поведение. В Сети появились мнения, что из-за скандалов Гарик потерял деньги, и теперь "доживает жизнь". Сам комик периодически ходит на интервью, на которых ведет себя странно и сильно нервничает.

Идрак Мирзализаде прокомментировал поведение не поддержавшего его коллеги. Он уверен, что Гарику сильно досталось по его же вине, его буквально настигла карма. "Просто моментально эта история вернулась к нему в том же самом русле", – высказался пострадавший юморист о проблемах в карьере Мартиросяна.