Хорошая зарплата: откуда дома у молодой безработной вдовы Градского взялись 100 миллионов

Несколько мужчин с оружием на трассе напали на 37-летнюю вдову Александра Градского Марину Коташенко, заставили поехать домой, выгнать всех находящихся там и отдать 100 миллионов рублей. Лишь через семь часов женщина сообщила о происшествии в полицию. Правда, мало кто из поклонников верит этой мутной истории. Другие же удивляются, откуда дома у безработной вдовы взялись 100 миллионов.



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