Хорошая зарплата: откуда дома у молодой безработной вдовы Градского взялись 100 миллионов

Когда оперативники пришли с обысками в рамках расследования уголовного дела к начальнику банковского отдела управления "К" ФСБ полковнику Кириллу Черкалину и его подельникам, то обнаружили в их квартирах 12 миллиардов рублей. Бывший сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Дмитрий Захарченко хранил дома почти 9 миллиардов рублей наличными – полторы тонны денег в банковских упаковках. По сравнению с этим 100 жалких миллионов вдовы Градского – тьфу!
Откуда же она их взяла, если хотя и училась на актрису, но считается домохозяйкой? Вероятно, эту сумму заработал ее богатый покойный супруг.
Арифметика простая. Градский признавался, что с 1970-х он получал около 400 — 500 рублей за концерт. При этом в день мог дать несколько выступлений Это была весомая сумма, учитывая, что средняя зарплата в стране тогда составляла 130 — 150 рублей. "Прошло 36 лет моей карьеры, мне все равно платят очень много: я зарабатываю больше других самых известных людей, которых все время показывают", – признавался музыкант.
В 2017-м Градский, как писали, заработал 25 миллионов рублей. В 2018-м – 16, 7 миллионов. В 2019-м получил за год 13,5 миллионов. Самый тяжелый был 2020-й год – всего 4,2 миллиона выручки. Пришлось, наверное, перебиваться с хлеба на квас.
Где же в стране такие зарплаты, если по официальным данным средний заработок обычного гражданина нашей страны во второй половине 2021 года составил 54 тысячи рублей? Как писали СМИ, за каждый съемочный день в проекте "Голос" Градский якобы получал по 7 тысяч долларов – больше других наставников. По сегодняшнему курсу это примерно 530 тысяч рублей. Градский участвовал в шести сезонах этого вокального суперпроекта. Каждый сезон длится 2,5-3 месяц – примерно 13-18 выпусков программы.
На съемки последних выпусков 72-летнего Градского привозили на носилках или инвалидном кресле. Он плохо себя чувствовал, умирал, но все равно снимался – кто же откажется от 530 тысяч за не самую пыльную работу?! Но вдова уберечь заработанное таким трудом Градского не смогла, увы...