"Материнская позиция": Всплыли неожиданные подробности неравного брака Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты уже больше 10 лет.

Когда у Примадонны и юмориста начались отношения с почти 30-летней разницей в возрасте, общественность была настроена скептически. Многие были уверены, что артисты просто пиарятся и пытаются подогреть интерес к своим персонам. Также ходили предположения о том, что Максим – альфонс, которых хочет денег великой певицы.

Довольно долго Галкин и Пугачева не обращали внимание на сплетни, строя свои счастливые отношения. В итоге в 2011 году Максим сделал предложение Алле Борисовне и они поженились, а в 2013 году на свет появились их общие близнецы Лиза и Гарри. Сейчас слухи утихли и поклонники просто радуются за супругов, не уставая восхищаться формой Примадонны.

Психолог проекта "Пацанки" на телеканале "Пятница" Любовь Розенберг прокомментировала один из самых обсуждаемых союзов отечественного шоу-бизнеса. "В женщине от природы сильна материнская позиция, и мужчине, недолюбленному мамой, эта связь позволяет напитаться, дополучить материнской любви и дать ей свою верность и любовь", – отмечает специалист. Психолог также добавила, что ситуация не такая однозначная, с годами Максим Галкин показал, что у них с более взрослой супругой отношения на равных.