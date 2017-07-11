Воробьев погладил Малахова

В культурной столице торжественно завершился международный музыкальный фестиваль "Белые ночи в Санкт-Петербурге", в котором соревновались 14 одаренных конкурсантов из 13 стран мира. Ведущими трехдневного мероприятия были артисты Елена Север и Алексей Воробьев.
На этот удивительный праздник музыки приехали легендарные зарубежные исполнители: группа Scorpions, Nik West, Kid Creole and Coconuts, Busta Rhymes, Dr. Feelgood, New Power Generation и Jason Derulo. Поздравили участников фестиваля Ален Делон, Софи Лорен и российские звезды: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Буйнов, Тамара Гвердцители, Александр Иванов и группа "Рондо", Анита Цой, Леонид Агутин и Уильям Борхес Идальго, Наташа Королева, ЮрКисс, Анжелика Агурбаш, Методие Бужор, группы "На-На" и "Сопрано Турецкого", коллектив "Земляне", Таисия Повалий, группа Queens, Андрей Малахов и многие другие.
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