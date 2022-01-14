"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной

Солистка группы "Винтаж" разоткровенничалась в ютуб-шоу "Алена, блин!". Она поведала, как в студенческие годы проснулась в общежитии с обнаженной незнакомкой. Певица отметила, что вместе с ней в комнате жили еще 35 студенток из разных художественных академий Северной столицы.
Анна Плетнева дала понять, что проснулась оттого, что на ней лежала голая женщина, испытывающая оргазм. "На мне это искореженное лицо", – вспомнила артистка. Осознав случившееся, будущая звезда завопила от страха.
В комнате включили свет, и Анне Плетневой стало жутко стыдно. Исполнительница уточнила, что после произошедшего та девушка съехала из общежития, а студенты продолжили жить, как и раньше.
Напомним, ранее знаменитость рассказала, как выступала на концерте после аварии супруга Кирилла Сырова. Певица узнала о ДТП еще до выхода на сцену, но концерта не отменила. По словам Анны Плетневой, выступления она не помнит. Звезда выкладывалась по полной, зная, что случилось с ее возлюбленным.
Артистка не стала уточнять детали о состоянии своего мужа и делиться подробностями трагедии. Она просила дать ей возможность побыть в тишине.