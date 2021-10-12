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Шоу-бизнес
Плетнева спела и сплясала после новости о разбившемся в аварии муже

Плетнева спела и сплясала после новости о разбившемся в аварии муже

Анна Плетнева переживает личную трагедию – муж певицы находится в больнице после страшной аварии.
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10 октября солистка группы "Винтаж" представила зрителям новое шоу на одной из столичных площадок. Позже выяснилось, что супруг певицы Кирилл Сыров в тот же день попал в ДТП на мотоцикле. Сегодня Анна Плетнева призналась поклонникам, что она получила эту печальную новость еще до выхода на сцену, но концерта не отменила.

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Артистка опубликовала в "Инстаграме" фото с выступления и рассказала, что самого концерта она не помнит. Исполнительница пела, танцевала и выкладывалась по полной, зная, что случилось с ее возлюбленным, и это, наверняка, было очень тяжело. Женщина призналась, что как артист в тот вечер она сделала все, что смогла.

Сейчас певица находится рядом с разбившимся в аварии мужем. Она не стала рассказывать о состоянии своего избранника и о прочих деталях трагедии, а наоборот попросила дать ей возможность побыть в тишине. Заодно исполнительница поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.

Поклонники Анны Плетневой в свою очередь пожелали певице душевных сил, а ее супругу – скорейшего выздоровления. В комментариях люди отметили, что она настоящий профессионал и артист с большой буквы, который сумел не выдать свои чувства и дать прекрасный концерт.

Ранее корреспонденту "Дни.ру" о состоянии Анны Плетневой и ее супруга рассказала экстрасенс Мирослава Коллавини.

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Анна Плетнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 12:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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