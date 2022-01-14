Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе

Ситуацию усугубляет тот факт, что сам ведущий никак не комментирует свое самочувствие и ведет себя так, будто вокруг ничего не происходит. Некоторое время назад он просто пропал из Сети, а после появился и стал выглядеть совсем иначе. Ранее журналист тщательно следил за собой и всегда выглядел прекрасно.
Теперь же многие стали отмечать, что Андрей Малахов якобы сильно поправился. Некоторое время публика списывала это на предпраздничные застолья, но затем переживания усилились. Все дело в том, что многим показалась необычной и прическа журналиста.
Тогда некоторые предположили, что он может носить парик, а также стали искать причины такого рода перемен. Среди версий оказались и болезни, связанные с потерей волос и набором веса. Однако Андрей не слушает сплетни и живет своей жизнью. На днях он отправился в Германию вместе с близкими. Накануне журналист показал фото.
На кадре они с родными сидят в ресторане. Рядом с ведущим расположилась его жена. Публика тут же увидела в ее глазах некоторую грусть и начала волноваться еще сильнее. "Она не актриса, скрывать больше не может", "Переживания на душе", "Все в глазах написано, волнуется", – прокомментировали настороженные подписчики.