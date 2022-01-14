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Шоу-бизнес
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе

Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе

Слухи о тяжелом состоянии Андрея Малахова давно пугают россиян. Публика обеспокоена происходящим с ведущим.
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Ситуацию усугубляет тот факт, что сам ведущий никак не комментирует свое самочувствие и ведет себя так, будто вокруг ничего не происходит. Некоторое время назад он просто пропал из Сети, а после появился и стал выглядеть совсем иначе. Ранее журналист тщательно следил за собой и всегда выглядел прекрасно.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Теперь же многие стали отмечать, что Андрей Малахов якобы сильно поправился. Некоторое время публика списывала это на предпраздничные застолья, но затем переживания усилились. Все дело в том, что многим показалась необычной и прическа журналиста.

Тогда некоторые предположили, что он может носить парик, а также стали искать причины такого рода перемен. Среди версий оказались и болезни, связанные с потерей волос и набором веса. Однако Андрей не слушает сплетни и живет своей жизнью. На днях он отправился в Германию вместе с близкими. Накануне журналист показал фото.

На кадре они с родными сидят в ресторане. Рядом с ведущим расположилась его жена. Публика тут же увидела в ее глазах некоторую грусть и начала волноваться еще сильнее. "Она не актриса, скрывать больше не может", "Переживания на душе", "Все в глазах написано, волнуется", – прокомментировали настороженные подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 15:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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