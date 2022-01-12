Шатающийся Малахов предстал перед камерой после слухов о тяжелой болезни

Андрей Малахов проводит время с женой в Германии.

Андрей Малахов счастлив с Натальей Шкулевой в браке, пара считается одной из наиболее крепких в шоу-бизнесе. Так, недавно супруги отметили десять лет совместной жизни. При этом телеведущий старается лишний раз не афишировать свою жизнь, поэтому довольно-таки редко делится с поклонниками фотографиями с женой.

Накануне Малахов отметил юбилей, ему исполнилось пятьдесят лет. По такому случаю он отправился с родными на немецкий курорт Баден-Баден, который славится своими термальными источниками. По случаю дня рождения Наталья опубликовала в "Инстаграм" шуточное видео, на котором она забавно танцует вместе с Андреем. Супруги стоят позади большого дерева и шатаются из стороны в сторону, размахивая руками.

Фанаты принялись поздравлять пару. "С днем рождения, мои поздравления!", "Андрей и Наташа, вы лучшие, искренние, настоящие, Андрея с юбилеем", "С юбилеем нашего любимого телеведущего! Это наш общий праздник! Здоровья, любви, семейного благополучия", "Самые теплые поздравления", – пишут подписчики. Также телеведущему пожелали крепкого здоровья.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Малахов тяжело болен. Мужчина очень изменился внешне: осунулся, начал носить парик. Некоторые даже подозревают, что в Германию шоумен уехал на лечение.