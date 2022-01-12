"Сахарный диабет, деменция": что творится с резко сдавшим Малаховым

Сомнолог София Черкасова рассказала, к чему может привести бессонница, от которой, по словам Станислава Садальского, страдает Андрей Малахов.

В одном из интервью Станислав Садальский дал понять, что Андрей Малахов страдает от бессонницы. "Не спит, пользуется снотворными таблетками", – сказал актер. Он, кажется, сильно переживает за состояние телеведущего.

"Важно отметить, что я не знаю ситуации в подробностях, поэтому делать какие-либо медицинские заключения и комментировать по существу я не имею юридического и морального права. Если говорить, то говорить только в целом. Если проблемы со сном возникают на фоне работы, значит, скорее всего, причина – стрессовая. При острой стрессовой бессоннице, если бессонница на фоне стресса длится до трех месяцев, прием снотворных препаратов коротким курсом может быть оказан", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" София Черкасова.

Напомним, что поклонники всерьез обеспокоены самочувствием брюнета. Некоторые уверены, что он резко сдал из-за того, что, по слухам, ведущий начал носить парик. Однако сам он не подтверждал эту информацию.

"Бессонница с первых дней влияет на качество нашей жизни. Она влияет на внимание, работоспособность, способность к запоминанию и другие такие аспекты, вплоть до настроения, которое и определяет качество жизни. Второй момент, если бессонница существует длительно (несколько недель и больше), то она повышает уровень тревожности и увеличивает склонность к депрессии. Если это совсем многолетнее нарушение сна, только тогда оно представляет угрозу для физического здоровья: повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, деменции и других проблем", – напугал сомнолог.