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Шоу-бизнес
Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского

Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского

Михаил Зеленский был женат трижды. От второй жены – фигуристки Елены Грушиной – у него была 13-летняя дочь София и 9-летняя Полина. А с последней супругой – психологом, автор YouTube-канала "Прокрастинатор" Милой Рубинчик – он состоял в браке с 2018 года.
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После похорон Зеленскому его вдове и малолетним детям предстоит поделить наследство. Как рассказал "Дни.ру" нотариус, в случае отсутствия завещания распределение имущественных прав происходит в порядке очередности.

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Согласно Гражданскому кодексу, вдова получит 50% от совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть ценностей делится поровну между детьми и официальной женой усопшего.

Как говорят, Михаил Зеленский жил богато – имел несколько квартир и загородный дом. Если эту шикарную недвижимости окажется невозможно поделить на доли, то существует несколько способов распределения имущественных прав. Например, квартиры можно продать, а вырученные деньги разделить между наследниками. Либо же жилплощадь получает один правопреемник, который выплачивает денежную компенсацию остальным родственникам.

Особые правила законодательства направлены на защиты прав и интересов несовершеннолетних наследников Зеленского. Поскольку его детям не исполнилось 18 лет, то они не могут самостоятельно участвовать в процедуре наследования. Поэтому оформлением всех документов будут заниматься их законные представители.

Им же придется принять на себя все расходы, связанные с содержанием наследуемого имущества, уплатой налоговых сборов, или компенсацией возможных долгов умершего.

Напомним, Михаил Зеленский скончался в ночь с 11 на 12 января во время отдыха в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Там на курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он умер, несмотря на усилия врачей. Вероятная причина смерти — инсульт.

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Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 12:44 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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