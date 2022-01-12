Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского

После похорон Зеленскому его вдове и малолетним детям предстоит поделить наследство. Как рассказал "Дни.ру" нотариус, в случае отсутствия завещания распределение имущественных прав происходит в порядке очередности.
Согласно Гражданскому кодексу, вдова получит 50% от совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть ценностей делится поровну между детьми и официальной женой усопшего.
Как говорят, Михаил Зеленский жил богато – имел несколько квартир и загородный дом. Если эту шикарную недвижимости окажется невозможно поделить на доли, то существует несколько способов распределения имущественных прав. Например, квартиры можно продать, а вырученные деньги разделить между наследниками. Либо же жилплощадь получает один правопреемник, который выплачивает денежную компенсацию остальным родственникам.
Особые правила законодательства направлены на защиты прав и интересов несовершеннолетних наследников Зеленского. Поскольку его детям не исполнилось 18 лет, то они не могут самостоятельно участвовать в процедуре наследования. Поэтому оформлением всех документов будут заниматься их законные представители.
Им же придется принять на себя все расходы, связанные с содержанием наследуемого имущества, уплатой налоговых сборов, или компенсацией возможных долгов умершего.
Напомним, Михаил Зеленский скончался в ночь с 11 на 12 января во время отдыха в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Там на курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он умер, несмотря на усилия врачей. Вероятная причина смерти — инсульт.