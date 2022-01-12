Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского

Михаил Зеленский был женат трижды. От второй жены – фигуристки Елены Грушиной – у него была 13-летняя дочь София и 9-летняя Полина. А с последней супругой – психологом, автор YouTube-канала "Прокрастинатор" Милой Рубинчик – он состоял в браке с 2018 года.

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