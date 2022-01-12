Свела в могилу: молодую вдову обвинили в скоропостижной смерти 46-летнего Зеленского

Многие, знавшие Зеленского, поспешили в его скоропостижной смерти обвинить молодую жену. "Правда в том, что не нужно было бросать своих детей, прекрасную жену и бежать к молодой блогерше, с разницей в возрасте 17 лет, – пишут люди в комментариях к новости о смерти ведущего. – Эта дама и свела его в могилу в 46 лет, за три года мужика укатала. Таскала его по Доминиканам всяким, вот и результат, инсульт".
Действительно, второй женой ведущего в 2008-2014 годах была фигуристка Елена Грушина, В конце 2008 года она родила дочь Софью. В 2012 году в семье появилась вторая дочь Полина.
"Кто же так резко меняет климат с холода на жару? Мужчинам после 40 нужно быть с этим осторожней, время проблем с давлением. Я думаю, что проблема со здоровьем уже была, но он то все молодился перед молодухой. Ну вот и доигрался..." – полагают комментаторы.
Напомним, Мила Рубинчик супругом Михаилом Зеленским проводила на курорте в Доминиканской республике новогодние каникулы. Но вечером во вторник известному телеведущему стало плохо. Врачи госпитализировали его в местную больницу с инсультом, но помочь ничем не смогли. Сразу после новости о смерти мужа Мила удалила все публикации со своей страницы в "Инстаграм" и перестала выходить на связь.