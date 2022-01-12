Полтора миллиона рублей и куча бумаг: отправка гроба с Зеленским на родину оказалась проблемой

Друзья Михаила Зеленского рассказали "Дни. ру", что процесс доставки тела покойного в Москву уже начался. Но дело репатриации очень долгое и хлопотное.
После проведения экспертизы в морге, которая подтвердит отсутствие насильственного характера смерти ведущего, представители посольства должны оформить гербовое свидетельство о смерти. Потом сотрудники консульского отдела переводят документы на официальный язык принимающей стороны, заверяют их нотариально.
Чтобы доставить тело Зеленского в Москву, надо оформить множество бумаг. Здесь и письменное заявление на перевозку тела (обязательное требование Таможенного союза), и официальное разрешение на вывоз тела с пересечением государственной границы, и заверенное свидетельство, подтверждающее факт бальзамирования останков, и сертификат, свидетельствующие об отсутствии в транспортировочной капсуле посторонних предметов, и документ, подтверждающий правильную запайку гроба в соответствии с предписанными нормами и требованиями к перевозке. А в связи с ковидом, требуется и справка об отсутствии у покойника инфекционных заболеваний, способных передаваться другим людям даже после смерти носителя.
Отправлять Зеленского будут в герметичном цинковом гробу в багажном отсеке самолета. Стоимость транспортировки тела на родину составляет не менее 25 тысяч долларов. Правда, как говорят, у ведущего была оформлена страховка для выезда за рубеж, которая покрывает эти расходы на репатриацию.