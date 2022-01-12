Полтора миллиона рублей и куча бумаг: отправка гроба с Зеленским на родину оказалась проблемой

Смерть – неотъемлемая часть жизненного цикла. Она не выбирает времени и места, приходит неожиданно и не щадит никого. Если же человек умер в другом городе или стране, то это добавляет к душевным мукам родным и физических трудностей. Именно с ними теперь предстоит столкнуться вдове умершего на отдыхе в Доминикане журналиста Михаила Зеленского.



прочитано 389 раз