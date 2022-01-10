"На всю жизнь запомню": дочь Якубовича подверглась опасному испытанию

23-летняя наследница Леонида Якубовича в новогодние каникулы посетила Казахстан.

Дочь ведущего программы "Поле чудес" Первого канала заставила поклонников не на шутку переживать. Она обнародовала тревожную новость о том, как три дня находилась в стране, где бушуют протесты. Варвара успела погулять по столице Казахстана и посетить национальный парк Бурабай.

В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, что затем в стране отключили интернет и ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков. Ей вместе с другими улетающими пришлось просидеть всю ночь в закрытом аэропорту. К счастью, ничего страшного с дочерью шоумена не произошло, но поволноваться ей пришлось.

Варвара призналась, что это стало самой невероятной и опасной историей в ее жизни. По словам девушки, она на всю жизнь запомнит свои ощущения от путешествия в Казахстан.

Напомним, Леонид Якубович сочетался узами брака трижды. Сейчас ему 76 лет. У него есть сын Артем и дочь Варвара. В 2000 году телеведущий стал дедом.

Как писали "Дни.ру", наследница звезды экрана – творческая и талантливая личность. В этом году Варвара получила красный диплом магистратуры МГИМО по специальности международного журналиста. В начале 2021 года девушка записала свою первую композицию под псевдонимом Barbara Vido, а затем выпустила на нее клип.

