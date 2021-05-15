Юная дочь Якубовича показала пятую точку

Варвара отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. 23-летняя девушка поделилась с фолловерами в "Инстаграм" снимками из жаркой страны.
На кадрах дочь ведущего шоу "Поле чудес" Первого канала позирует в красном купальнике и белой рубашке. На одном из фото она повернулась спиной, показав упругие ягодицы.
Варвара назвала свои фотографии горячими. Поклонники огненноволосой красавицы пришли в восхищение от форм и задора дочери Леонида Якубовича. Они осыпали девушку комплиментами. "Я чуть не обожглась", "Ты шикарно выглядишь", – прокомментировали снимки подписчики.
Отметим, что наследница шоумена, несмотря на довольно яркий имидж, является девушкой рассудительной и умной. Она учится на журналиста в МГИМО. В отличие от многих звездных наследников, на светские тусовки Варвара не ходит. Девушка является разносторонней личностью. Ранее дочь Леонида Якубовича рассказывала в своем инстаграм-аккаунте, что любит читать, путешествовать, пишет музыку, занимается вокалом и карате, много гуляет и обожает самообразовываться.
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