Почему недавно родившая Нюша не приходит в форму

Блогер Марина Костина рассказала, почему певица Нюша так и не похудела после родов.

Не так давно Нюша обрадовала поклонников, сообщив им прекрасную новость. Дело в том, что у певицы родился второй ребенок. Артистка пока не рассказала, как она назвала сына. Напомним, что дочке она дала необычное имя – Симба.

Многих смутил внешний вид исполнительницы. Она еще пока не успела прийти в форму, так как малыш появился на свет совсем недавно. Кто-то считает, что уже можно было сбросить лишние килограммы, пока некоторые защищают своего кумира и говорят о том, что ему нужно время.

"Красивейшая женщина только родила малыша. Кто установил рамки того, что сразу после родов женщина должна выглядеть 90-60-90 и при полном параде. Я крайне негативно отношусь к таким установкам. Человек человека родил – это гораздо важнее всех вот этих рамок. Для нее сейчас важно уединение с малышом и налаживание связи, грудное вскармливание. При нем тоже питаться нужно вполне неплохо, даже если и быть на правильном питании", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Марина Костина.

Блогер уверен, что молодая мама знает, что делает. Совсем скоро она займется своим телом, если только сама этого захочет.

"Нюша придет в прежнюю крутейшую форму и будет лучше в 1000 раз выглядеть. Просто сейчас не на этом фокус. Многие женщины расслабляются в беременность и позволяют себе гормонально-эмоциональное питание, что приводит к набору массы тела, зато увеличивает шансы родить здорового человека. Похудеет чуть погодя и спортом займется . Все супер будет", – подытожил эксперт.