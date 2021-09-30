Пугачева и Галкин спустили на день рождения детей стоимость квартиры в Москве

День рождения звездных двойняшек отпраздновали в элитном ресторане на Рублевке.



На днях двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным исполнилось восемь лет. Звездная семьи решила не жалеть денег на такое событие и отметила его с размахом.

С самого утра во дворце Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь начались сюрпризы. Дети поздравили родителей со знаменательным днем и прочитали стихи.

Дети поздравили друг друга. Гарри сделал своими руками стенгазету с фотографиями сестры, а Лиза нарисовала брату открытку.

Вечером семейство отправилось в элитный ресторан на Рублевке, сообщает Пятый канал. Зал и банкет были оформлены в тематике фильма "Звездные войны". Помещение превратили в межгалактический корабль, а гостей развлекали артисты инопланетного шоу. Сумму за все это пришлось выложить колоссальную – четыре миллиона рублей. И это только оформление. В общей сложности семья потратила девять миллионов рублей. Такую цифру озвучила организатор мероприятий Екатерина Горелова. За эти деньги на окраине Москвы можно купить квартиру!

Что же касается десерта, то к нему семья подошла с особым трепетом. Двухъярусный торт с шоколадными фигурками обошелся около 200 тысяч рублей.

На празднике у Лизы и Гарри присутствовали их одноклассники и друзья. Конечно приехали все звездные родственники, в том числе старшая сестра Кристина Орбакайте и племянник детей Никита Пресняков.

Примечательно, что день рождения организовывало бывшее агентство Филиппа Киркорова, хотя сам поп-король не приехал на торжество.