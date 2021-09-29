Предложили стать уборщицей: дочь Папанова взвыла от издевательства в Театре Ермоловой

В Театре Ермоловой с приходом нового худрука Олега Меньшикова все перевернулось с ног на голову. Актриса Елена Папанова в ужасе.

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова актриса Елена Папанова рассказала об издевательствах, которые творятся в новом Театре Ермоловой. Она призналась, что уже в курсе, что ее уволят 30 сентября.

По словам Папановой, Олег Меньшиков даже не удосужился провести беседу с ней и с другими актерами, которые годами служили театру и которые теперь будут просто напросто вышвырнуты на улицу. Актерам не называют причину увольнения.

Что уж говорить о какой-либо денежной компенсации. По словам Елены Папановой, о ней тоже не было и речи.

Актриса рассказала, что вместе с ней из театра увольняют более двадцати ее коллег. Как сообщает NEWS.ru, в отделе кадров Театра Ермоловой ей и еще кому-то из актеров предложили только ставку уборщиц. Это подтвердила и актриса Василиса Пьявко, которая пока числится в труппе.

Напомним, скандал, связанный с кадровыми перестановками в Театре Ермоловой, начался несколько месяцев назад. Руководство решило уволить старых актеров ради "оптимизации ресурсов на фоне пандемии".

В ответ на это актеры начали предавать происходящее в театре огласке и обвинили нового худрука Олега Меньшикова.