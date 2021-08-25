"Начнут голодать": Поргина озаботилась судьбой вышвырнутых из театра Ермоловой актерах

Людмила Поргина призвала прекратить произвол, который творится в театре Ермоловой.

Людмила Поргина возмущена тем, что произошло в театре имени Ермоловой. там были уволены 22 актера, работавшие на сцене театра десятилетиями. Руководство театра не видит в этом ничего катастрофического. А вот коллеги обиженных актеров так не считают.

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72-летняя Людмила Поргина считает такой шаг несправедливым. По ее мнению, худрук должен был найти работу в театре именно для этих актеров, пусть даже они долгое время не выходили на сцену.

Напомним, в начале лета 22 члена труппы театра имени Ермоловой были уволены. Тогда против худрука театра Олега Меньшикова высказались многие артисты. Они обвинили его в массовой зачистке труппы, причем далеко не справедливой.

По мнению Людмилы Поргиной, Олег Меньшиков жестоко поступил по отношению к людям. Актриса уверена, что люди, которые годами служили театру верой и правдой, просто вышвырнуты на улицу.

"Если они начнут голодать? Зачем он грех на душу берет? Придумай спектакль, займи их, вот и все", – заявила вдова Николая Караченцова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сама Людмила Поргина долгое время получала зарплату от театра, хотя сама уже не появлялась на сцене. Тогда она ухаживала за Николаем Караченцовым, который находился в тяжелейшем состоянии.