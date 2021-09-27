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Шоу-бизнес
Заливала горе после ссор с сыном: Фирсов раскрыл причину запоев Легкоступовой

Заливала горе после ссор с сыном: Фирсов раскрыл причину запоев Легкоступовой

Больше года прошло с момента скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. Многие обвиняют в случившемся ее вдовца Юрия Фирсова. А сам он говорит, что всему виной проклятая пьянка...
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Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице, не приходя в сознание. В клинику артистку переправили из нарколечебницы. По словам дочери звезды Анэтты Бриль, она обнаружила мать и ее мужа дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом на теле артистки не было живого места. Врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80 процентов, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей.

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По мнению Юрия Фирсова, всего этого ужаса можно было избежать, не случись отвратительного конфликта с сыном артистки Матвеем. "Когда после венчания мы вернулись в Москву и приехали в Валину квартиру, ее сын набросился на меня со словами: "Убирайся!" – вспоминает вдовец. – Побелевшая Валентина встала между нами, заплакала. Матвею сказала: "Я всю жизнь вам служила, делала все ради вас..." Он ушел, хлопнув дверью. А Валя решила снять напряжение привычным русским способом: достала бутылку коньяка, плеснула в стакан. Ну нет у русского человека других способов залить горе. Никак не могла успокоиться, повторяла: чем я заслужила такое отношение детей, непонимание и хамство?!" Еще выпила..."

Фирсов тогда не думал, что эти рюмки окажутся роковыми. "Знал бы, чем закончится, наверное, надо было ее остановить, связать, уговорить. Но я этого не сделал, более того, налил и себе. Выпивали мы несколько дней подряд", – вздыхает вдовец.

Многие считают, что он сознательно спаивал жену. "Как можно за полтора месяца "споить" 54-летнюю женщину? – недоумевает Фирсов. – "Алкогольные ситуации" с Валей встречались и до встречи со мной, она сама мне об этом рассказывала... Лишь после Валюшкиной смерти ее близкие вдруг стали причитать, что ей нельзя было выпивать ни в коем случае. Почему раньше молчали? Откуда я мог знать?"

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"Я всегда думал, что взрослый человек вправе сам решать, сколько ему пить, с кем и где", – подчеркнул Юрий Фирсов в интервью журналу "Люди и судьбы".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 17:39
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"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

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